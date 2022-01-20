Трассу Екатеринбург — Тюмень протянут до Новосибирска

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Окраины, дома, дороги. Тюмень, автомобили, трасса, дорога
В Москве обсудили перспективы строительства четырехполосной трассы Екатеринбург — Тюмень Фото:

Сегодня на заседании штаба при вице-премьере РФ Марате Хуснуллине обсуждались перспективы дальнейшего строительства трассы Екатеринбург — Тюмень, которую планируют протянуть до Новосибирска. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал на встрече с руководителями региональных и федеральных СМИ, которая в эти минуты проходит в областном центре, сообщает с места событий представитель URA.RU.

«Сегодня на заседании штаба вице-премьера Хуснуллина было заявлено, что прорабатывается строительство дороги до Новосибирска», — сообщил губернатор представителям СМИ во время своего выступления.

Уточняется, что новый маршрут станет продолжением четырехполосной дороги Екатеринбург — Тюмень, которая должна быть запущена в 2024 году. Ранее Хуснуллин призвал регионы оказывать максимальную помощь при реализации мегапроектов. В частности, речь шла о строительстве участков автотрассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань с продолжением в Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске.

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Сегодня на заседании штаба при вице-премьере РФ Марате Хуснуллине обсуждались перспективы дальнейшего строительства трассы Екатеринбург — Тюмень, которую планируют протянуть до Новосибирска. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал на встрече с руководителями региональных и федеральных СМИ, которая в эти минуты проходит в областном центре, сообщает с места событий представитель URA.RU. «Сегодня на заседании штаба вице-премьера Хуснуллина было заявлено, что прорабатывается строительство дороги до Новосибирска», — сообщил губернатор представителям СМИ во время своего выступления. Уточняется, что новый маршрут станет продолжением четырехполосной дороги Екатеринбург — Тюмень, которая должна быть запущена в 2024 году. Ранее Хуснуллин призвал регионы оказывать максимальную помощь при реализации мегапроектов. В частности, речь шла о строительстве участков автотрассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань с продолжением в Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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