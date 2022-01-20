Washington Post раскрыл проект новых санкций против Путина. В списке Бастрыкин, Собянин, Матвиенко

20 января 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

США грозят персональными санкциями против Путина, федеральных министров, бизнесменов, журналистов и банкиров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Член палаты представителей США от партии республиканцев Джим Бэнкс подготовил новый проект санкций против России, руководства страны, федеральных чиновников и журналистов. Законопроект носит название «Акт о привлечении к ответственности [президента РФ Владимира] Путина». Карточка документа зарегистрирована на сайте конгресса США без опубликования самого текста документа. «Закон об ответственности Путина призван подтолкнуть команду Байдена к рассмотрению возможности ужесточения санкций против Путина и России сейчас, до [ожидаемого США] вторжения [на Украину], а не после», — приводит газета Washington Post идею введения санкций. В частности, документ предлагает ввести санкции против: президента РФ Владимира Путина, а также российских чиновников и силовиков, включая пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, главу ЦИК Эллу Памфилову, главу СК России Александра Бастрыкина, главу Росгвардии Виктора Золотова, главу администрации президента РФ Антона Вайно, экс-генпрокурора РФ Юрию Чайку.

российских бизнесменов. В частности, против Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Алишера Усманова, Игоря Сечина, Алексея Миллера, Андрея Костина, Геннадия Тимченко и других.

российских журналистов: главного редактора RT Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева, генерального директора Первого Канала Константина Эрнста.

меры против газопровода из России в Германию «Северный поток — 2», включая связанные с ним организации и акционеров. Также палата представителей США предлагает запретить операции с российским госдолгом, обвинить террористами «силы, поддерживаемых Россией» в Донбассе, а саму РФ — спонсорами терроризма. Кроме этого, проект подразумевает прекращение трат из бюджета США на диалог с Россией по кибербезопасности и стратегической стабильности. Ранее Washington Post сообщал о готовящемся проекте санкций против Путина, федеральных министров и чиновников. Позже документ был опубликован на сайте комитета по международным делам сената США. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие угрозы — продолжение деструктивной линии Вашингтона, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Член палаты представителей США от партии республиканцев Джим Бэнкс подготовил новый проект санкций против России, руководства страны, федеральных чиновников и журналистов. Законопроект носит название «Акт о привлечении к ответственности [президента РФ Владимира] Путина». Карточка документа зарегистрирована на сайте конгресса США без опубликования самого текста документа. «Закон об ответственности Путина призван подтолкнуть команду Байдена к рассмотрению возможности ужесточения санкций против Путина и России сейчас, до [ожидаемого США] вторжения [на Украину], а не после», — приводит газета Washington Post идею введения санкций. В частности, документ предлагает ввести санкции против: Также палата представителей США предлагает запретить операции с российским госдолгом, обвинить террористами «силы, поддерживаемых Россией» в Донбассе, а саму РФ — спонсорами терроризма. Кроме этого, проект подразумевает прекращение трат из бюджета США на диалог с Россией по кибербезопасности и стратегической стабильности. Ранее Washington Post сообщал о готовящемся проекте санкций против Путина, федеральных министров и чиновников. Позже документ был опубликован на сайте комитета по международным делам сената США. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие угрозы — продолжение деструктивной линии Вашингтона, пишет RT.