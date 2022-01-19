Осенью 2021 года на полигоне под Тюменью сожгли 4 млн кур Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Работа по восстановлению Боровской птицефабрики под Тюменью начнется в феврале. Об этом сообщил губернатор Александр Моор, выступая 20 января в областном центре перед руководителями СМИ. Предприятие было закрыто после крупнейшей вспышки птичьего в октябре 2021 года.

«[Директор птицефабрики] Евгений Несват на работе ликвидирует последствия птичьего гриппа. В феврале заканчивается карантинный период, начнется восстановление операционной деятельности. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы сохранить коллектив и восстановить работу предприятия. Это важное, системообразующее в сельском хозяйстве предприятие», — подчеркнул глава региона.

Моор также предупредил об опасности вируса. «Птичий грипп активно циркулирует во всем мире, поэтому будет еще ряд мероприятий по недопущению повторения этой проблемы», — пообещал он.

Ранее агентство сообщало, что после вспышки птичьего гриппа на Боровской птицефабрике сожгли более 4 млн кур. Из-за этого жители Тюмени массово жаловались на едкий запах, окутавший город.

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