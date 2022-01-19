Тюменские медики получат миллиардные выплаты из-за пандемии

Размер выплат за работу с коронавирусом будет зависеть от статуса врачей и их специализации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На дополнительные социальные выплаты тюменским медикам, которые им положены за работу с коронавирусом, властям региона нужно потратить 1,3 млрд рублей. Соответствующие данные приводятся в постановлении, разработанном департаментом здравоохранения Тюменской области.

«С 1 января 2022 года установить дополнительные соцвыплаты медицинским и иным работникам медорганизаций государственной системы здравоохранения Тюменской области, оказывающим медпомощь по диагностике и лечению COVID-19, контактирующим с пациентами с этим диагнозом. По предварительным расчетам потребуется 1 375 млн рублей», — говорится в проекте постановления, документ есть в распоряжении URA.RU.

Согласно документу, за смену медики будут получать:

врачи и другие сотрудники с высшим образованием — 1 450 рублей;

судмедэксперты, вскрывающим трупы инфицированных — 3 880 рублей, помогающий им средний медперсонал — 2 000 рублей;

средний медперсонал (в том числе работникам скорой помощи) — 635 рублей;

лаборанты, делающим тесты на коронавирус — 1 215 рублей;

младший медперсонал в стационарах — 450 рублей, в лабораториях — 615 рублей;

младший медперсонал, помогающий патологоанатомам — 1 215 рублей или 2 000 рублей, в зависимости от специфики работы;

немедицинский персонал — 1 000, 960 или 300 рублей;

водители скорых — 960 рублей.

Правило о стимулирующих выплатах действовало и в 2021 году. Однако тогда в Тюменской области их назначали не в «твердой» сумме. Деньги начислялись в процентах от среднемесячного дохода. К примеру, врачи получали 100% надбавку, а те, кто работает в лабораториях, 200%.

URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области. Мы попросили рассказать, потеряют ли медики в деньгах из-за новых правил начисления выплат.

Ранее сообщалось, что дополнительные выплаты российским медикам за борьбу с COVID-19 будут продлены на 2022 год. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

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