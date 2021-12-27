Путин продлил выплаты медикам за борьбу с COVID на 2022 год

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Владимир Путин поручил продлить дополнительные выплаты медикам, которые борются с COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Дополнительные выплаты российским медикам за борьбу с COVID-19 будут продлены на 2022 год. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

«Продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских организаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции», — говорится в списке поручений президента по итогам совещания с членами правительства. Список поручений опубликован на официальном сайте Кремля.

Ранее в Минтруде РФ сообщили, что выплаты медицинским работникам, которые будут работать в выходные дни с больными COVID-19, начислят в двойном размере. В правительстве также выделили 3 млрд рублей на страховые выплаты медикам, пишет «Национальная служба новостей». В Московской области дополнительно выделят 1,7 млрд рублей на реализацию новых мер поддержки медиков в 2022 году, сообщает RT.

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Дополнительные выплаты российским медикам за борьбу с COVID-19 будут продлены на 2022 год. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. «Продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских организаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции», — говорится в списке поручений президента по итогам совещания с членами правительства. Список поручений опубликован на официальном сайте Кремля. Ранее в Минтруде РФ сообщили, что выплаты медицинским работникам, которые будут работать в выходные дни с больными COVID-19, начислят в двойном размере. В правительстве также выделили 3 млрд рублей на страховые выплаты медикам, пишет «Национальная служба новостей». В Московской области дополнительно выделят 1,7 млрд рублей на реализацию новых мер поддержки медиков в 2022 году, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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