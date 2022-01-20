Власти сняли запрет на новую мегастройку РМК в Екатеринбурге

Оружейная палата будет расположена за штаб-квартирой РМК, также построенной по проекту бюро Нормана Фостера Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловское Управление госохраны объектов культурного наследия сняло запрет на проведение строительных работ на участке в центре Екатеринбурга, где «Русская медная компания» (РМК, глава — Игорь Алтушкин) планирует возвести Уральскую оружейную палату по проекту архитектурного бюро Нормана Фостера. Об этом говорится в документе, который 18 января подписал начальник управления Евгений Рябинин.

«Внести в границы территории выявленного объекта археологического наследия „Культурный слой г. Екатеринбурга в пределах улиц Горького — Карла Маркса — Гоголя“ <…> изменения, изложив их в новой редакции», — прописано в приказе Рябинина. О каких конкретно изменениях идет речь, там не уточняется. Но в пресс-службе РМК URA.RU подтвердили: это действительно снятие ограничений, наложенных в конце октября 2021-го.

Тогда экспертиза, оплаченная РМК, выявила на месте будущего музея культурный слой, который необходимо изъять. И подготовительные работы на площадке были временно приостановлены. По словам собеседников агентства, это обычная бюрократическая процедура, через которую проходят все строители. Другой важный документ — о согласовании мэрией Екатеринбурга проекта межевания территории — РМК получила более оперативно, еще 21 октября.

О том, что за штаб-квартирой компании на ул. Горького планируют построить оружейный музей, стало известно в конце августа — от мэра Алексея Орлова. Этот объект, как и штаб-квартира, должен стать знаковым для столицы Урала. Известно, что в частной коллекции Алтушкина есть такие экспонаты, как древние шпионские кольца, ключи-револьверы, «рука смерти» (использовали пираты), меч, который Бенито Муссолини подарил Адольфу Гитлеру.

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