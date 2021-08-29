Русская медная компания построит в Екатеринбурге свой музей оружия Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге появится второе здание по проекту бюро британского архитектора Нормана Фостера (одного из самых известных современных специалистов), сообщил глава города Алексей Орлов на заседании Совета неравнодушных горожан. Это будет музей оружия, который намерена построить Русская медная компания (РМК), уточнил мэр.

«Сейчас в планах [у РМК] еще и строительство уникального музея оружия. <…> Знаковая история в архитектурных подходах к развитию Екатеринбурга. И это не просто какая-то имиджевая фишка для компании. Это будет точка притяжения горожан и гостей Екатеринбурга. Музей попадет во все туристические путеводители», — сказал Орлов, не обозначив сроки реализации проекта.

Осенью 2020 года РМК открыла в Екатеринбурге свою штаб-квартиру (на улице Горького), также спроектированную Foster + Partners. Это здание — первое в России, к которому причастна команда Фостера.