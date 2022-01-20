О том, что у Кольцово может появиться конкурент, стало известно из поправок в генплан, но позднее власти это опровергли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Идея с возможным появлением под Екатеринбургом второго аэропорта вызвала обеспокоенность у топ-менеджеров холдинга «Аэропорты регионов», который управляет аэропортом Кольцово и входит в ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. Как сообщил источник URA.RU, близкий к компании, когда информация появилась в СМИ, в горадминистрацию начали поступать звонки.

«Кто-то из топов „Аэропортов регионов“ просил руководителей города (не знаю точно, мэра [Алексея Орлова] или кого-то из его замов) объяснить, в чем дело. Но их успокоили, сказав, что это лишь планы на далекую перспективу», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе мэрии заявили, что не получали информацию о каких-либо звонках. А в пресс-службе Кольцово воздержались от комментариев по теме. Но еще один источник, близкий к холдингу, подтвердил, что в компании действительно не видят необходимости в новом аэропорте: «В Шереметьево пассажиропоток 40 миллионов и две [взлетно-посадочные] полосы, в Домодедово — 30 миллионов и так же две полосы. В Кольцово — шесть миллионов и две полосы. Так что ресурс далеко не исчерпан».

О том, что в пределах Екатеринбургской агломерации могут построить второй аэропорт, стало известно из поправок в генплан Екатеринбурга до 2025 года. Региональный министр строительства Михаил Волков позднее заявил, что журналисты якобы неверно трактовали изложенное в документе: «Есть схема территориального планирования Свердловской области, которая предусматривает наличие одного аэропорта для гражданских нужд на территории области. Строительства второго аэропорта в схеме нет».

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, это подтверждает. «Второй аэропорт — действительно, перспектива не ближайших лет. Но власти не могут не закладывать этот проект в генплан-2025 и в генплан-2045. Кто знает, может через десять лет необходимость в еще одном авиахабе появится», — объяснил собеседник.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам