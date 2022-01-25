Вирусолог предложил изменить подход к борьбе с пандемией COVID

26 января 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Наравне с вакцинами, в России нужно заняться разработкой лекарств от COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В борьбе с пандемией коронавируса нужно уделить особое внимание разработке лекарственных препаратов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «Исходя из того, что происходит в области вакцинации, прививки не создают стерильного иммунитета, люди все равно болеют. Становится очевидной важность появления терапевтических препаратов. Новые штаммы все равно будут, и их нужно будет лечить. У нас есть много химиков, которые в состоянии синтезировать различные вещества, но у нас нет лабораторий, в которых мы могли бы это все анализировать», — рассказал Александр Чепурнов. Сейчас, по словам профессора, ведутся работы по изучению экстрактов растений, которые бы помогли замедлить развитие COVID на начальной стадии заболевания. «Мы направили две статьи о том, как различные растительные экстракты, например, полыни, володушки, молочая, чаги, влияют на уровень обсемененности, то есть, количество микроорганизмов. Это очень важный момент, особенно на начальной стадии заболевания, когда идет высокий титр антител и его можно снизить», — объяснил Чепурнов. В беседе с URA.RU молекулярный биолог, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев добавил, что на данный момент разработками по созданию противовирусных препаратов занимаются иностранные компании Pfizer и Merck. «Разработка противовирусных препаратов — это очень дорогая и тяжелая работа. Ей занимаются иностранные компании. Pfizer и Merck создают препараты, способные на начальном этапе эффективно подавлять размножение вируса, вне зависимости от штамма. Но пока они только прошли клинические исследования. У нас есть другие варианты препаратов, направленных на исключение летального исхода при развитии тяжелых форм COVID-19, и на предотвращение цитокинового шторма», — подчеркнул он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В борьбе с пандемией коронавируса нужно уделить особое внимание разработке лекарственных препаратов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «Исходя из того, что происходит в области вакцинации, прививки не создают стерильного иммунитета, люди все равно болеют. Становится очевидной важность появления терапевтических препаратов. Новые штаммы все равно будут, и их нужно будет лечить. У нас есть много химиков, которые в состоянии синтезировать различные вещества, но у нас нет лабораторий, в которых мы могли бы это все анализировать», — рассказал Александр Чепурнов. Сейчас, по словам профессора, ведутся работы по изучению экстрактов растений, которые бы помогли замедлить развитие COVID на начальной стадии заболевания. «Мы направили две статьи о том, как различные растительные экстракты, например, полыни, володушки, молочая, чаги, влияют на уровень обсемененности, то есть, количество микроорганизмов. Это очень важный момент, особенно на начальной стадии заболевания, когда идет высокий титр антител и его можно снизить», — объяснил Чепурнов. В беседе с URA.RU молекулярный биолог, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев добавил, что на данный момент разработками по созданию противовирусных препаратов занимаются иностранные компании Pfizer и Merck. «Разработка противовирусных препаратов — это очень дорогая и тяжелая работа. Ей занимаются иностранные компании. Pfizer и Merck создают препараты, способные на начальном этапе эффективно подавлять размножение вируса, вне зависимости от штамма. Но пока они только прошли клинические исследования. У нас есть другие варианты препаратов, направленных на исключение летального исхода при развитии тяжелых форм COVID-19, и на предотвращение цитокинового шторма», — подчеркнул он.