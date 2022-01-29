Основатель игорного бизнеса: бюджет РФ теряет миллиарды рублей

Игорный бизнес мог бы приносить миллиарды рублей в российский бюджет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Запрет на ведение игорного бизнеса в РФ, за исключением специальных игорных зон, привел к тому, что российский бюджет недополучает порядка 600 миллиардов рублей в год в виде налогов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин.

«Запретили игорный бизнес, казино и автоматы, а подпольных игорных заведений открывают каждый год и закрывают десятки, если не сотни. Статистика существует, ее можно посмотреть. Но государство потеряло порядка 600 миллиардов рублей в год. Не говоря уже о 600 тысяч людей занятых и так далее», — сказал Дмитрий Слободкин.

Собеседник агентства отметил, что сегодняшние игорные зоны в Краснодарском, Приморском, Алтайском крае, республике Крым и Калининградской области дают бюджету лишь полтора миллиарда рублей. «Получилось то, что получилось, а именно, что все эти зоны дают налогами государству полтора миллиарда рублей. Вот и вся радость. А до этого было в 2006 году 305 миллиардов. А в связи с тем, что ставки увеличилось, сейчас это было бы 600», — уверен эксперт.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в беседе с URA.RU подтвердил, что по всей стране с игорного бизнеса было собрано порядка 1,5 миллиарда рублей налогами. «Налоги на игорный бизнес собирают регионы. Это логично, так как у нас в стране территориально жестко ограничены игорные зоны, — и правильно, — чтобы от их деятельности поступления шли в региональный бюджет. В 2020 году по стране всего было собрано 1,57 миллиарда рублей налога, за 11 месяцев 2021 — 1,64 миллиарда», — уточнил он.

При этом парламентарий считает, что надо обратить внимание на налогообложение букмекерских контор. «Возможно, есть смысл проанализировать ставки налога и отчислений. 1,5% от выручки выглядит слишком скромным по сравнению с теми объемами доходов, которые получают букмекеры, особенно онлайн. Учитывая, какие огромные средства они тратят на навязчивую рекламу, которая в интернете льется буквально „из каждого утюга“, недостатка в доходах такие компании явно не испытывают. Но тут важно обсуждать этот вопрос с отраслью, чтобы не вытолкнуть основных игроков в серую зону», — заключил Михаил Щапов.

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