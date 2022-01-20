Депутат Госдумы упрекнул ПФР в массовом занижении пенсии

20 января 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Россияне еженедельно жалуются на недоплаты пенсий, заявил депутат Валерий Гартунг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России еженедельно граждане жалуются на занижение пенсий. Об этом заявил депутат Госдумы Валерий Гартунг, подчеркнув, что такие случаи носят массовый характер и являются системной ошибкой Пенсионного Фонда РФ. Поводом для критики ПФР послужила история пенсионерки, которой в течение нескольких лет недоплатили 192 000 рублей. «Такие ситуации каждую неделю. Примерно 30% обращений находит свое подтверждение. Это говорит о том, что пора что-то менять в пенсионном фонде. Такое массовое нарушение прав пенсионеров объяснить нерадивостью сотрудников нельзя. Это системная ошибка», — заявил депутат на своей странице в соцсети TikTok. Гартунг уточнил, что перерасчет пенсий для россиян должен проводится автоматически, иначе в существовании ПФР нет смысла. «Если ПФР не может это [проводить перерасчет пенсий в беззаявительной форме] делать, у нас есть предложение ликвидировать вообще его, передать все эти полномочия госналогслужбе», — заключил депутат Госдумы. С критикой в адрес ПФР неоднократно выступают другие парламентарии. Например, депутат Сергей Обухов заявил, что Пенсионный фонд является ненужным посредником между государством и получателями соцвыплат. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призывал главу ПФР Андрея Кигима уйти в отставку, а сам фонд ликвидировать, уточняет «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России еженедельно граждане жалуются на занижение пенсий. Об этом заявил депутат Госдумы Валерий Гартунг, подчеркнув, что такие случаи носят массовый характер и являются системной ошибкой Пенсионного Фонда РФ. Поводом для критики ПФР послужила история пенсионерки, которой в течение нескольких лет недоплатили 192 000 рублей. «Такие ситуации каждую неделю. Примерно 30% обращений находит свое подтверждение. Это говорит о том, что пора что-то менять в пенсионном фонде. Такое массовое нарушение прав пенсионеров объяснить нерадивостью сотрудников нельзя. Это системная ошибка», — заявил депутат на своей странице в соцсети TikTok. Гартунг уточнил, что перерасчет пенсий для россиян должен проводится автоматически, иначе в существовании ПФР нет смысла. «Если ПФР не может это [проводить перерасчет пенсий в беззаявительной форме] делать, у нас есть предложение ликвидировать вообще его, передать все эти полномочия госналогслужбе», — заключил депутат Госдумы. С критикой в адрес ПФР неоднократно выступают другие парламентарии. Например, депутат Сергей Обухов заявил, что Пенсионный фонд является ненужным посредником между государством и получателями соцвыплат. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призывал главу ПФР Андрея Кигима уйти в отставку, а сам фонд ликвидировать, уточняет «Царьград».