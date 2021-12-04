Депутат Госдумы не нашел смысла в существовании ПРФ

Пенсионный фонд России является ненужным посредником между государством и получателями соцвыплат. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов.
«Не сегодня и не вчера, гораздо раньше стало понятно, что ПФР абсолютно ненужный посредник между государством и получателями пенсии, социальных выплат. Нынешние факты — со строительством многомиллионных офисов, неоправданно высокими тратами на рекламу, мздоимство руководства со всей очевидностью доказывают необходимость этого», — передает «Свободная пресса» слова Обухова.
Ранее URA.RU опубликовало расследование о том, сколько ПФР тратит на свои «дворцы». Отделения фонда ежегодно выделяют более пяти млрд рублей на эти цели. После этого депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что руководству Пенсионного фонда (ПФР) нужно отчитаться о своих расходах на строительство, покупку и аренду недвижимости.
Пенсионный фонд России является ненужным посредником между государством и получателями соцвыплат. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. «Не сегодня и не вчера, гораздо раньше стало понятно, что ПФР абсолютно ненужный посредник между государством и получателями пенсии, социальных выплат. Нынешние факты — со строительством многомиллионных офисов, неоправданно высокими тратами на рекламу, мздоимство руководства со всей очевидностью доказывают необходимость этого», — передает «Свободная пресса» слова Обухова. Ранее URA.RU опубликовало расследование о том, сколько ПФР тратит на свои «дворцы». Отделения фонда ежегодно выделяют более пяти млрд рублей на эти цели. После этого депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что руководству Пенсионного фонда (ПФР) нужно отчитаться о своих расходах на строительство, покупку и аренду недвижимости.