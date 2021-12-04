Депутат Госдумы не нашел смысла в существовании ПРФ

04 декабря 2021 в 20:53 Размер текста - 17 +

ПФР нужно ликвидировать, считает Сергей Обухов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионный фонд России является ненужным посредником между государством и получателями соцвыплат. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. «Не сегодня и не вчера, гораздо раньше стало понятно, что ПФР абсолютно ненужный посредник между государством и получателями пенсии, социальных выплат. Нынешние факты — со строительством многомиллионных офисов, неоправданно высокими тратами на рекламу, мздоимство руководства со всей очевидностью доказывают необходимость этого», — передает «Свободная пресса» слова Обухова. Статья по теме Сколько Пенсионный фонд России тратит на свои дворцы Ранее URA.RU опубликовало расследование о том, сколько ПФР тратит на свои «дворцы». Отделения фонда ежегодно выделяют более пяти млрд рублей на эти цели. После этого депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что руководству Пенсионного фонда (ПФР) нужно отчитаться о своих расходах на строительство, покупку и аренду недвижимости. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пенсионный фонд России является ненужным посредником между государством и получателями соцвыплат. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. «Не сегодня и не вчера, гораздо раньше стало понятно, что ПФР абсолютно ненужный посредник между государством и получателями пенсии, социальных выплат. Нынешние факты — со строительством многомиллионных офисов, неоправданно высокими тратами на рекламу, мздоимство руководства со всей очевидностью доказывают необходимость этого», — передает «Свободная пресса» слова Обухова. Ранее URA.RU опубликовало расследование о том, сколько ПФР тратит на свои «дворцы». Отделения фонда ежегодно выделяют более пяти млрд рублей на эти цели. После этого депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что руководству Пенсионного фонда (ПФР) нужно отчитаться о своих расходах на строительство, покупку и аренду недвижимости.