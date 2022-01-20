Обругавшая старушку кондуктор-нелегалка ранее бросалась на людей

В миграционной службе решается вопрос о депортации нелегалки из РФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Глава екатеринбургской транспортной компании «Авто Гамма» Олег Пьянков, на маршруте которого кондуктор обматерила пенсионерку, принес свои извинения за инцидент. Начальник автобусного предприятия рассказал URA.RU, что грубиянка не трудится в его компании, но на других маршрутах ранее уже оскорбляла горожан.

«Водитель посадил ее по своей инициативе, она у нас не работала. Осенью приходила устраиваться, но мы не взяли, потому что у нее с головой не в порядке. Инциденты с ней были на других маршрутах, она там кидалась на кого-то, грубила. Я сам ее видел еще в октябре и сказал, что нам такой человек не нужен», — объяснил Олег Пьянков.

Глава предприятия добавил, что ему звонили сотрудники одной из екатеринбургских школ, где, как выяснилось, трудится пострадавшая пенсионерка. Ее коллеги хотели пообщаться с кондуктором, но директор пояснил, что ее прямо с маршрута увезли в отдел полиции. «От лица компании я принес свои извинения. Впредь мы будет внимательнее», — сказал Пьянков.

Как сообщало URA.RU, кондуктор покрыла пенсионерку нецензурной бранью во время поездки на 42-м автобусе. Причиной стало замечание пожилой женщины о скользком пороге транспорта. Полицейские выяснили, что гражданка одной из республик Средней Азии трудится на территории России нелегально. Позже хамка принесла свои извинения на видео, где с улыбкой обратилась к пенсионерке. Ведущий Владимир Соловьев потребовал выгнать кондукторшу «вон из страны, под зад ногой».

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