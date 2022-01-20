Обругавшая старушку кондуктор-нелегалка ранее бросалась на людей

Глава екатеринбургской транспортной компании «Авто Гамма» Олег Пьянков, на маршруте которого кондуктор обматерила пенсионерку, принес свои извинения за инцидент. Начальник автобусного предприятия рассказал URA.RU, что грубиянка не трудится в его компании, но на других маршрутах ранее уже оскорбляла горожан.
«Водитель посадил ее по своей инициативе, она у нас не работала. Осенью приходила устраиваться, но мы не взяли, потому что у нее с головой не в порядке. Инциденты с ней были на других маршрутах, она там кидалась на кого-то, грубила. Я сам ее видел еще в октябре и сказал, что нам такой человек не нужен», — объяснил Олег Пьянков.
Глава предприятия добавил, что ему звонили сотрудники одной из екатеринбургских школ, где, как выяснилось, трудится пострадавшая пенсионерка. Ее коллеги хотели пообщаться с кондуктором, но директор пояснил, что ее прямо с маршрута увезли в отдел полиции. «От лица компании я принес свои извинения. Впредь мы будет внимательнее», — сказал Пьянков.
Как сообщало URA.RU, кондуктор покрыла пенсионерку нецензурной бранью во время поездки на 42-м автобусе. Причиной стало замечание пожилой женщины о скользком пороге транспорта. Полицейские выяснили, что гражданка одной из республик Средней Азии трудится на территории России нелегально. Позже хамка принесла свои извинения на видео, где с улыбкой обратилась к пенсионерке. Ведущий Владимир Соловьев потребовал выгнать кондукторшу «вон из страны, под зад ногой».
Глава екатеринбургской транспортной компании «Авто Гамма» Олег Пьянков, на маршруте которого кондуктор обматерила пенсионерку, принес свои извинения за инцидент. Начальник автобусного предприятия рассказал URA.RU, что грубиянка не трудится в его компании, но на других маршрутах ранее уже оскорбляла горожан. «Водитель посадил ее по своей инициативе, она у нас не работала. Осенью приходила устраиваться, но мы не взяли, потому что у нее с головой не в порядке. Инциденты с ней были на других маршрутах, она там кидалась на кого-то, грубила. Я сам ее видел еще в октябре и сказал, что нам такой человек не нужен», — объяснил Олег Пьянков. Глава предприятия добавил, что ему звонили сотрудники одной из екатеринбургских школ, где, как выяснилось, трудится пострадавшая пенсионерка. Ее коллеги хотели пообщаться с кондуктором, но директор пояснил, что ее прямо с маршрута увезли в отдел полиции. «От лица компании я принес свои извинения. Впредь мы будет внимательнее», — сказал Пьянков. Как сообщало URA.RU, кондуктор покрыла пенсионерку нецензурной бранью во время поездки на 42-м автобусе. Причиной стало замечание пожилой женщины о скользком пороге транспорта. Полицейские выяснили, что гражданка одной из республик Средней Азии трудится на территории России нелегально. Позже хамка принесла свои извинения на видео, где с улыбкой обратилась к пенсионерке. Ведущий Владимир Соловьев потребовал выгнать кондукторшу «вон из страны, под зад ногой».