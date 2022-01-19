Соловьев потребовал выгнать кондукторшу-нелегалку из РФ. «Под зад ногой! Вон из страны!»

19 января 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Также Владимир Соловьев потребовал устроить проверки в транспортных компаниях на предмет трудоустройства нелегальных мигрантов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тележурналист Владимир Соловьев призвал выгнать из РФ кондуктора-нелегалку, которая оскорбила пожилую екатеринбурженку. Об этом Соловьев заявил в одном из своих выпусков на youtube-канале СоловьевLive. «Набрали кондукторами в Екатеринбурге людей, которые издеваются над старушками и позорят честь жителей Средней Азии. Лыбится тут, понимаешь, изображает из себя. Под зад ногой! Вон из страны! Как она вообще оказалась у нас в стране? У нас что, миграционное законодательство больше не действует? Почему она находится на территории РФ и работает без разрешения?» — сказал Соловьев. Также он призвал устроить транспортным компаниям проверки на предмет трудоустройства нелегальных мигрантов. По мнению Соловьева, людей, экономящих таким образом на рабочей силе и нанимающих сотрудников, которые затем устраивают подобные скандалы, следует привлекать к ответственности. «Давайте сразу тихо, спокойно и очень жестко. А то все эти манеры чуть что извиняться… Как она орала, послушайте! Объясняет нам, что нас ненавидит, а теперь лыбится и извиняется. Никто тебя не простит! А вот 42-я линия, которая берет таких кондукторов, — ох, как мне интересно, кто хозяин этого, кто это все определяет, каким образом», — дополнил он. Ранее кондуктор в автобусе 42-го маршрута Екатеринбурга обматерила пожилую женщину, которая сделала ей замечание относительно скользкого порога автобуса. В отношении грубиянки составили четыре административных протокола. Также она извинилась на видео. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тележурналист Владимир Соловьев призвал выгнать из РФ кондуктора-нелегалку, которая оскорбила пожилую екатеринбурженку. Об этом Соловьев заявил в одном из своих выпусков на youtube-канале СоловьевLive. «Набрали кондукторами в Екатеринбурге людей, которые издеваются над старушками и позорят честь жителей Средней Азии. Лыбится тут, понимаешь, изображает из себя. Под зад ногой! Вон из страны! Как она вообще оказалась у нас в стране? У нас что, миграционное законодательство больше не действует? Почему она находится на территории РФ и работает без разрешения?» — сказал Соловьев. Также он призвал устроить транспортным компаниям проверки на предмет трудоустройства нелегальных мигрантов. По мнению Соловьева, людей, экономящих таким образом на рабочей силе и нанимающих сотрудников, которые затем устраивают подобные скандалы, следует привлекать к ответственности. «Давайте сразу тихо, спокойно и очень жестко. А то все эти манеры чуть что извиняться… Как она орала, послушайте! Объясняет нам, что нас ненавидит, а теперь лыбится и извиняется. Никто тебя не простит! А вот 42-я линия, которая берет таких кондукторов, — ох, как мне интересно, кто хозяин этого, кто это все определяет, каким образом», — дополнил он. Ранее кондуктор в автобусе 42-го маршрута Екатеринбурга обматерила пожилую женщину, которая сделала ей замечание относительно скользкого порога автобуса. В отношении грубиянки составили четыре административных протокола. Также она извинилась на видео.