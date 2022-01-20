ВОЗ: в мире установлен новый антирекорд по заражению COVID 21 января 2022 в 02:53 Размер текста - 17 + Предыдущий антирекорд был установлен 12 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом максимуме заразившихся коронавирусом за сутки. Согласно данным, число случаев выявления у пацентов COVID-19 превысило 3,7 млн за последние 24 часа. «По состоянию на 18:42 мск 20 января в ВОЗ поступили сведения о 336 790 193 инфицированных и 5 560 718 умерших с начала пандемии. Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 3 777 104, летальных исходов — на 8 741», — передает ТАСС сообщение ВОЗ. Ранее антирекорд был установлен 12 января. Тогда за сутки было выявлено 3 525 914 случаев заражения коронавирусом. Согласно данным ВОЗ, за неделю инфекция была выявлена у 15 миллионов человек. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом максимуме заразившихся коронавирусом за сутки. Согласно данным, число случаев выявления у пацентов COVID-19 превысило 3,7 млн за последние 24 часа. «По состоянию на 18:42 мск 20 января в ВОЗ поступили сведения о 336 790 193 инфицированных и 5 560 718 умерших с начала пандемии. Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 3 777 104, летальных исходов — на 8 741», — передает ТАСС сообщение ВОЗ. Ранее антирекорд был установлен 12 января. Тогда за сутки было выявлено 3 525 914 случаев заражения коронавирусом. Согласно данным ВОЗ, за неделю инфекция была выявлена у 15 миллионов человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям