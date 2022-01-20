20 января 2022

ВОЗ: в мире установлен новый антирекорд по заражению COVID

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Предыдущий антирекорд был установлен 12 января Фото:
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Коронавирус COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом максимуме заразившихся коронавирусом за сутки. Согласно данным, число случаев выявления у пацентов COVID-19 превысило 3,7 млн за последние 24 часа.

«По состоянию на 18:42 мск 20 января в ВОЗ поступили сведения о 336 790 193 инфицированных и 5 560 718 умерших с начала пандемии. Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 3 777 104, летальных исходов — на 8 741», — передает ТАСС сообщение ВОЗ.

Ранее антирекорд был установлен 12 января. Тогда за сутки было выявлено 3 525 914 случаев заражения коронавирусом. Согласно данным ВОЗ, за неделю инфекция была выявлена у 15 миллионов человек.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом максимуме заразившихся коронавирусом за сутки. Согласно данным, число случаев выявления у пацентов COVID-19 превысило 3,7 млн за последние 24 часа. «По состоянию на 18:42 мск 20 января в ВОЗ поступили сведения о 336 790 193 инфицированных и 5 560 718 умерших с начала пандемии. Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 3 777 104, летальных исходов — на 8 741», — передает ТАСС сообщение ВОЗ. Ранее антирекорд был установлен 12 января. Тогда за сутки было выявлено 3 525 914 случаев заражения коронавирусом. Согласно данным ВОЗ, за неделю инфекция была выявлена у 15 миллионов человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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