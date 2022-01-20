Аналитики: мировые цены на продукты начали снижаться

21 января 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

Фьючерсные цены некоторых категорий продуктов постепенно начали снижаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Фьючерсные цены на некоторые категории продукции снижаются уже не первую неделю. Это отметили некоторые эксперты. Цены на отдельные товарные группы на мировом рынке снижаются в течение нескольких недель. Например, фьючерс на кукурузу к 13 января подешевел на 12% с пика 23 ноября, а фьючерс на сахар — на 9% с пика 18 ноября. Фьючерсы на кукурузу и соевые бобы подешевели на 3,5% с пика 28 декабря и на 3,3% с пика 7 января соответственно, передают «Известия». По мнению авторов макроэкономического Telegram-канала MMI, коррекция цен на продовольственные товары может положительно повлиять на возвращение инфляции в РФ к целевому показателю Банка России в 4%. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что пока рано делать выводы о ценообразовании, так как ежегодно что-то влияет на цены, и в любой момент они могут поменяться. По словам финансистов, в России можно не ждать возвращения инфляции к 4%. Бывший руководитель инвестиционного блока группы компаний «Открытие» Нина Семина прогнозирует инфляцию в 6-7% в 2022 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Фьючерсные цены на некоторые категории продукции снижаются уже не первую неделю. Это отметили некоторые эксперты. Цены на отдельные товарные группы на мировом рынке снижаются в течение нескольких недель. Например, фьючерс на кукурузу к 13 января подешевел на 12% с пика 23 ноября, а фьючерс на сахар — на 9% с пика 18 ноября. Фьючерсы на кукурузу и соевые бобы подешевели на 3,5% с пика 28 декабря и на 3,3% с пика 7 января соответственно, передают «Известия». По мнению авторов макроэкономического Telegram-канала MMI, коррекция цен на продовольственные товары может положительно повлиять на возвращение инфляции в РФ к целевому показателю Банка России в 4%. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что пока рано делать выводы о ценообразовании, так как ежегодно что-то влияет на цены, и в любой момент они могут поменяться. По словам финансистов, в России можно не ждать возвращения инфляции к 4%. Бывший руководитель инвестиционного блока группы компаний «Открытие» Нина Семина прогнозирует инфляцию в 6-7% в 2022 году.