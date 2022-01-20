Биолог предупредил об опасности сочетания гриппа с «Омикроном»

21 января 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

Врач выразил опасения насчет возможности одновременного заражения гриппом и COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU На фоне эпидемии гриппа распространение нового штамма «Омикрон» может привести опасным последствиям. Об этом предупредил кандидат биологических наук Роман Зиновкин. «Что касается инфекций, которые накладываются друг на друга, то это уже плохая новость. Проводилась научная работа, когда ученые заражали мышей гриппом и COVID-19. И на фоне инфекции коронавируса грипп давал нехорошие осложнения, малосовместимые с жизнью. Наложение инфекций друг на друга может привести к тому, что летальность возрастет», — передал Зиновкин радио Sputnik. По его словам, риск смерти от «Омикрона» намного меньше по сравнению с другими штаммами. Эксперт подчеркнул, что этот вариант коронавирусной инфекции обладает способностью легко и быстро передаваться от одного человека к другому. Он выразил опасения, что в случае «двойной эпидемии» гриппа и COVID-19 нагрузка на Минздрав кратно увеличится. Представители Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) забили тревогу в связи с рекордным максимумум заразившихся коронавирусом за сутки. Согласно данным, число случаев выявления у пациентов COVID-19 превысило 3,7 млн за последние 24 часа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На фоне эпидемии гриппа распространение нового штамма «Омикрон» может привести опасным последствиям. Об этом предупредил кандидат биологических наук Роман Зиновкин. «Что касается инфекций, которые накладываются друг на друга, то это уже плохая новость. Проводилась научная работа, когда ученые заражали мышей гриппом и COVID-19. И на фоне инфекции коронавируса грипп давал нехорошие осложнения, малосовместимые с жизнью. Наложение инфекций друг на друга может привести к тому, что летальность возрастет», — передал Зиновкин радио Sputnik. По его словам, риск смерти от «Омикрона» намного меньше по сравнению с другими штаммами. Эксперт подчеркнул, что этот вариант коронавирусной инфекции обладает способностью легко и быстро передаваться от одного человека к другому. Он выразил опасения, что в случае «двойной эпидемии» гриппа и COVID-19 нагрузка на Минздрав кратно увеличится. Представители Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) забили тревогу в связи с рекордным максимумум заразившихся коронавирусом за сутки. Согласно данным, число случаев выявления у пациентов COVID-19 превысило 3,7 млн за последние 24 часа.