Посол Антонов: НАТО готовится к стягиванию войск к границе РФ

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НАТО может приступить к доставке тяжелой военной техники к границам РФ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

При расширении на восток НАТО (Североатлантический Альянс) размещает на новых территориях современную военную инфраструктуру для доставки тяжелой военной техники и личного состава ВС стран-членов альянса к российским границам. Так считает посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Вся коллективная оборона альянса сосредоточена на т. н. восточном фланге. Безудержное расширение блока и поглощение все новых территорий сопровождается размещением там современной военной инфраструктуры. Все это делается для силового подкрепления конфронтационной риторики НАТО и потенциально может быть задействовано для ускорения доставки тяжелой военной техники и личного состава ВС стран-членов блока к границам нашей страны», — приводятся слова Антонова в аккаунте посольства России в США в Facebook.

Он добавил, что в странах Восточной Европы строятся полигоны и склады для размещения вооружений, а также создаются условия для наращивания военного присутствия. Антонов отметил, что США также осуществляют активные маневры у территории РФ, в частности, заходят в Черное море, отрабатывают навыки использования стратегической авиации.

В начале января Россия провела с НАТО и США переговоры по безопасности, на которых кроме прочего обсуждали Украину. Стороны не пришли к взаимопониманию по вопросу расширения альянса на восток.

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При расширении на восток НАТО (Североатлантический Альянс) размещает на новых территориях современную военную инфраструктуру для доставки тяжелой военной техники и личного состава ВС стран-членов альянса к российским границам. Так считает посол РФ в США Анатолий Антонов. «Вся коллективная оборона альянса сосредоточена на т. н. восточном фланге. Безудержное расширение блока и поглощение все новых территорий сопровождается размещением там современной военной инфраструктуры. Все это делается для силового подкрепления конфронтационной риторики НАТО и потенциально может быть задействовано для ускорения доставки тяжелой военной техники и личного состава ВС стран-членов блока к границам нашей страны», — приводятся слова Антонова в аккаунте посольства России в США в Facebook. Он добавил, что в странах Восточной Европы строятся полигоны и склады для размещения вооружений, а также создаются условия для наращивания военного присутствия. Антонов отметил, что США также осуществляют активные маневры у территории РФ, в частности, заходят в Черное море, отрабатывают навыки использования стратегической авиации. В начале января Россия провела с НАТО и США переговоры по безопасности, на которых кроме прочего обсуждали Украину. Стороны не пришли к взаимопониманию по вопросу расширения альянса на восток. .
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