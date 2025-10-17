Медведев оценил ситуацию с отбором на контракт по стране

Медведев: ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно
Служить по контракту пришло 336 тысяч человек, заявил Медведев
Служить по контракту пришло 336 тысяч человек, заявил Медведев Фото:

В России удовлетворительная ситуация с отбором по контракту в российскую армию. За этот год в воинские части прибыло более 360 тысяч человек. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно», — заявил Медведев во время поездки в Астрахань. Видео с поездки он опубликовал в соцсети «Вконтакте». Он также отметил, что войсковые части РФ прибыли 336 тысяч человек, которые заключили контракт в 2025 году, а также 28 тысяч добровольцев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что высокий поток добровольцев позволяет вооруженным силам страны своевременно комплектовать подразделения во время проведения специальной военной операции. По его словам, Россия не испытывает дефицита желающих вступить в армию на добровольной основе, что способствует поддержанию боеспособности армии и оперативному решению задач в зоне СВО.

