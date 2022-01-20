В Тюменской области в пожаре погибли люди

21 января 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Мужчина и женщина не смогли выбраться из загоревшегося дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU Два человека погибли в пожаре, который произошел в частном доме в Викуловском районе Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС региона. «21 января поступило сообщение о загорании в частном жилом доме в Викуловском районе, в селе Калинино на улице Заречной. Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме. На месте обнаружены тела двух погибших: женщины 1965 года рождения и мужчины 1967 года рождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС региона. Пожар начался глубокой ночью, огнеборцам о нем сообщили около 01:30. Когда техника и личный состав добрались до места, дом был полностью охвачен огнем. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причину происшествия. Ранее URA.RU писало, что в первую ночь нового года в Тюмени в пожаре погиб мужчина. Тогда эксперты пришли к выводу, что причиной стала неосторожность при курении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Два человека погибли в пожаре, который произошел в частном доме в Викуловском районе Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС региона. «21 января поступило сообщение о загорании в частном жилом доме в Викуловском районе, в селе Калинино на улице Заречной. Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме. На месте обнаружены тела двух погибших: женщины 1965 года рождения и мужчины 1967 года рождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС региона. Пожар начался глубокой ночью, огнеборцам о нем сообщили около 01:30. Когда техника и личный состав добрались до места, дом был полностью охвачен огнем. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причину происшествия. Ранее URA.RU писало, что в первую ночь нового года в Тюмени в пожаре погиб мужчина. Тогда эксперты пришли к выводу, что причиной стала неосторожность при курении.