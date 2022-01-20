20 января 2022
19 января 2022

В Тюменской области в пожаре погибли люди

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в снт Солнышко. Тюмень, пожар, пожарище, пепелище, огонь, последствия пожара, пожар на дачах
Мужчина и женщина не смогли выбраться из загоревшегося дома Фото:

Два человека погибли в пожаре, который произошел в частном доме в Викуловском районе Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС региона.

«21 января поступило сообщение о загорании в частном жилом доме в Викуловском районе, в селе Калинино на улице Заречной. Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме. На месте обнаружены тела двух погибших: женщины 1965 года рождения и мужчины 1967 года рождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС региона.

Пожар начался глубокой ночью, огнеборцам о нем сообщили около 01:30. Когда техника и личный состав добрались до места, дом был полностью охвачен огнем. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причину происшествия.

Ранее URA.RU писало, что в первую ночь нового года в Тюмени в пожаре погиб мужчина. Тогда эксперты пришли к выводу, что причиной стала неосторожность при курении.

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Два человека погибли в пожаре, который произошел в частном доме в Викуловском районе Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС региона. «21 января поступило сообщение о загорании в частном жилом доме в Викуловском районе, в селе Калинино на улице Заречной. Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме. На месте обнаружены тела двух погибших: женщины 1965 года рождения и мужчины 1967 года рождения», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС региона. Пожар начался глубокой ночью, огнеборцам о нем сообщили около 01:30. Когда техника и личный состав добрались до места, дом был полностью охвачен огнем. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причину происшествия. Ранее URA.RU писало, что в первую ночь нового года в Тюмени в пожаре погиб мужчина. Тогда эксперты пришли к выводу, что причиной стала неосторожность при курении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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