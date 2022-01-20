В ХМАО обратились в резервный фонд ради покупки лекарств от COVID

В депздраве ХМАО утверждают, что закупленных лекарств хватит на на 2000 пациентов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО выделили из резервного фонда дополнительные 181,9 миллиона рублей на закупку лекарств для больных COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«Правительство округа выделило 181,9 миллиона рублей из резервного фонда Югры для закупки медикаментов для больных коронавирусом. На эти средства мы планируем приобрести новейшие лекарств», — сообщили в департаменте.

Сообщается, что лекарства будут приобретены для лечения стационарных больных. По оценкам депздрава ХМАО закупленных медикаментов хватит на лечение порядка 2000 пациентов.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО обновил рекорд по числу заражений COVID за всю пандемию. За минувшие сутки коронавирусом заразились 665 человек.