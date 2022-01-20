Роснедра активно распродают месторождения в ЯНАО

Пять месторождений ЯНАО распродадут на аукционе в Тюмени Фото: Владимир Жабриков

Департамент по недропользованию по УрфО проведет 25 февраля пять аукционов на право пользования недрами на участках Харатский, Тарминский, Тамбейский, Светлогорский-1 и Новый, расположенные в ЯНАО. Как сообщается на сайте Роснедр, общая стартовая цена на участки недр составляет более 419 миллионов рублей.

«Объявлен аукцион на право пользования недрами на участке Харатский, расположенном на территории ЯНАО», — говорится в последнем объявлении аукциона. Прогнозируемые запасы участка, площадью 1 162 квадратных километров, составляют 32 миллиарда кубометров газа, четыре миллиона тонн газового конденсата и почти шесть миллионов тонн нефти. Стартовая цена — 40 300 000 рублей и это самый дешевый участок, выставленный на аукцион.

Самым дорогим участком оказался Светлогорский-1. Стартовая цена за пользование недрами составляет 208 400 000 рублей. Следом идет участок Новый, стоимостью 147 282 000 рублей и площадью 371 квадратный километр. Прогнозируемые запасы нефти — один миллион тонн, газа — два миллиарда кубометров, конденсата — 0,2 миллиона тонн.

На третьем по стоимости месте находится участок Тамбейский. Стартовый размер разового платежа составляет 122 миллиона рублей. Стоимость участка Тарминского, площадью 1 959 квадратных метров, оценивают в 109 400 000 рублей. Прогнозируемые запасы участка составляют 140 миллиардов кубометров газа, 20 миллионов тонн конденсата и 11 миллионов тонн нефти.

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