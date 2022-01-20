Губернатор ХМАО выслушала мэра, которого отправляют в отставку

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выслушала объяснения главы Лянтора Сергея Махини Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила закрыть вопрос с уборкой снега в Лянторе, где 27 января депутаты будут обсуждать возможность отставки главы города Сергея Махини. Такое задание глава региона дала во время онлайн-эфира, посвященного теме ЖКХ, после разговора с мэром, передает корреспондент URA.RU.

Поводом для поручения стали многочисленные жалобы жителей Лянтора на ситуацию с уборкой снега. Сам глава города в очередной раз заявил, что считает ответственным за происходящее — компанию подрядчика, которая по его мнению не справляется с ситуацией. Он также добавил, что мэрия собирается привлечь сторонние фирмы для решения вопроса. «Даже с учетом того, что и у меня и у моих коллег есть предостережение прокурора Сургутского района о привлечении нас к ответственности, если мы будем препятствовать работе бизнеса, будем принимать решение о том что бы проводить отдельный аукцион и привлекать дополнительную технику на очистку города. Некоторые микрорайона с октября месяца вообще не чистились», — заявил Махиня.

Комарова заметила, что вынуждена уже второй раз в течение зимы обсуждать проблему взаимоотношений администрации Лянтора и компании подрядчика. «Я поручаю руководителю муниципалитета Сургутского района Андрею Александровичу Трубецкому и заместителю губернатора Евгению Георгиевичу Адамову сопроводить все решения по этому вопросу в соответствии с законодательством РФ и ответом на те вопросы, ради которых подрядная фирма привлекалась администрацией на соответствующие объемы», — прокомментировала Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО инициировали процедуру отставки главы Лянтора. Поводом стало наличие конфликта интересов у чиновника. Его дочери и зять работали в муниципальных учреждениях и городской администрации, что запрещено законодательством.

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