В ХМАО зафиксировали 11 случаев заражения «Омикроном»

21 января 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

В ХМАО 11 человек заболели «Омикроном» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В ХМАО зафиксировано 11 случаев заражения мутацией коронавируса «Омикрон». Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время прямого эфира, передает корреспондент URA.RU. «Ковид ужесточается за счет нового штамм „Омикрон“. У нас в регионе зарегистрированы 11 таких случаев», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что в связи с ростом заражений коронавирусом власти ХМАО готовятся к вводу дополнительных ограничений на встречи и передвижения жителей региона. Ранее URA.RU писало, что еще 20 января управление Роспотребнадзора по ХМАО сообщило о двух случаях заражения омикрон-штаммом. Тогда ведомство заверило, что пациенты, а также контактные лица были установлены и изолированны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО зафиксировано 11 случаев заражения мутацией коронавируса «Омикрон». Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время прямого эфира, передает корреспондент URA.RU. «Ковид ужесточается за счет нового штамм „Омикрон“. У нас в регионе зарегистрированы 11 таких случаев», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что в связи с ростом заражений коронавирусом власти ХМАО готовятся к вводу дополнительных ограничений на встречи и передвижения жителей региона. Ранее URA.RU писало, что еще 20 января управление Роспотребнадзора по ХМАО сообщило о двух случаях заражения омикрон-штаммом. Тогда ведомство заверило, что пациенты, а также контактные лица были установлены и изолированны.