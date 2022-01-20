В ХМАО зафиксировали 11 случаев заражения «Омикроном»

В ХМАО зафиксировано 11 случаев заражения мутацией коронавируса «Омикрон». Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время прямого эфира, передает корреспондент URA.RU.
«Ковид ужесточается за счет нового штамм „Омикрон“. У нас в регионе зарегистрированы 11 таких случаев», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что в связи с ростом заражений коронавирусом власти ХМАО готовятся к вводу дополнительных ограничений на встречи и передвижения жителей региона.
Ранее URA.RU писало, что еще 20 января управление Роспотребнадзора по ХМАО сообщило о двух случаях заражения омикрон-штаммом. Тогда ведомство заверило, что пациенты, а также контактные лица были установлены и изолированны.
В ХМАО зафиксировано 11 случаев заражения мутацией коронавируса «Омикрон». Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время прямого эфира, передает корреспондент URA.RU. «Ковид ужесточается за счет нового штамм „Омикрон“. У нас в регионе зарегистрированы 11 таких случаев», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что в связи с ростом заражений коронавирусом власти ХМАО готовятся к вводу дополнительных ограничений на встречи и передвижения жителей региона. Ранее URA.RU писало, что еще 20 января управление Роспотребнадзора по ХМАО сообщило о двух случаях заражения омикрон-штаммом. Тогда ведомство заверило, что пациенты, а также контактные лица были установлены и изолированны.