20 января 2022
19 января 2022

В ХМАО зафиксировали 11 случаев заражения «Омикроном»

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В ХМАО 11 человек заболели «Омикроном» Фото:
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО зафиксировано 11 случаев заражения мутацией коронавируса «Омикрон». Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время прямого эфира, передает корреспондент URA.RU.

«Ковид ужесточается за счет нового штамм „Омикрон“. У нас в регионе зарегистрированы 11 таких случаев», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что в связи с ростом заражений коронавирусом власти ХМАО готовятся к вводу дополнительных ограничений на встречи и передвижения жителей региона.

Ранее URA.RU писало, что еще 20 января управление Роспотребнадзора по ХМАО сообщило о двух случаях заражения омикрон-штаммом. Тогда ведомство заверило, что пациенты, а также контактные лица были установлены и изолированны.

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В ХМАО зафиксировано 11 случаев заражения мутацией коронавируса «Омикрон». Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время прямого эфира, передает корреспондент URA.RU. «Ковид ужесточается за счет нового штамм „Омикрон“. У нас в регионе зарегистрированы 11 таких случаев», — сказала Комарова. Глава региона добавила, что в связи с ростом заражений коронавирусом власти ХМАО готовятся к вводу дополнительных ограничений на встречи и передвижения жителей региона. Ранее URA.RU писало, что еще 20 января управление Роспотребнадзора по ХМАО сообщило о двух случаях заражения омикрон-штаммом. Тогда ведомство заверило, что пациенты, а также контактные лица были установлены и изолированны.
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