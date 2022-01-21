Инфекционист: эпидемия завершится и COVID станет обычным вирусом

Коронавирус превратиться в сезонную ОРВИ, считает инфекционист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Пандемия коронавируса завершится, а заболевание превратится в привычную сезонную ОРВИ. При этом вирус продолжит мутировать, а «Омикрон» не станет последним его вариантом, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров.

«Конечно, вирус будет продолжать мутировать, он никуда не денется, но другое дело, что пандемия, по идее, должна закончиться, а вирус останется в популяции, как и все остальные вирусы, как вирус гриппа, аденовирус, риновирус», — цитирует профессора РИА «Новости».

Ранее о том, что омикрон-штамм может стать последним вариантом коронавируса в текущей пандемии, говорил бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его мнению, пандемия может закончится в мае.