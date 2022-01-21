Педиатр рассказал о развитии новой болезни при «Омикроне» у детей

22 января 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

При «Омикроне» у маленьких детей начали выявлять бронхиолит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Педиатры выявили ранее не свойственное коронавирусу поражение легких у маленьких детей. При штамме «Омикрон» стал развиваться бронхиолит. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-педиатр, зампредседателя экспертного совета по здоровому образу жизни детей и подростков комитета по образованию и науке Госдумы РФ, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Коллеги в детских клиниках сообщают, что у детей все чаще стали наблюдаться бронхиолиты, то есть воспалительные процессы в мелких бронхах, что раньше не было свойственно коронавирусу. Так как при этом развивается отек слизистых оболочек, сужается просвет мелких бронхов, нарастает дыхательная недостаточность с выраженной одышкой и учащением частоты дыхания, юным пациентам требуется незамедлительная госпитализация, а иногда и респираторная поддержка», — объяснил Сергей Токарев. В беседе с URA.RU директор детского медицинского центра, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, доцент Мария Снегоцкая добавила, что бронхиолит встречается, в основном, у детей в возрасте от шести месяцев до одного года. «Бронхиолит — это особенность маленьких детей, в основном — от шести месяцев до года, у которых происходит спазм мельчайших бронхов. Заболевание вызывает достаточно выраженную дыхательную недостаточность. Поставить диагноз можно порой лишь на основании очень сильной одышки, так как хрипы очень мелкие и прослушиваются плохо. В моей практике бронхиолитов при COVID-19 пока не было, были бронхиты, ОРЗ, кашель, трахеиты, ларингиты», — подчеркнула она. Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов пояснил, что дети стали чаще болеть коронавирусом при «Омикроне» из-за мутации в спайк-белке. Новый штамм научился лучше цепляться за рецепторы и проникать в клетки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Педиатры выявили ранее не свойственное коронавирусу поражение легких у маленьких детей. При штамме «Омикрон» стал развиваться бронхиолит. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-педиатр, зампредседателя экспертного совета по здоровому образу жизни детей и подростков комитета по образованию и науке Госдумы РФ, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Коллеги в детских клиниках сообщают, что у детей все чаще стали наблюдаться бронхиолиты, то есть воспалительные процессы в мелких бронхах, что раньше не было свойственно коронавирусу. Так как при этом развивается отек слизистых оболочек, сужается просвет мелких бронхов, нарастает дыхательная недостаточность с выраженной одышкой и учащением частоты дыхания, юным пациентам требуется незамедлительная госпитализация, а иногда и респираторная поддержка», — объяснил Сергей Токарев. В беседе с URA.RU директор детского медицинского центра, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, доцент Мария Снегоцкая добавила, что бронхиолит встречается, в основном, у детей в возрасте от шести месяцев до одного года. «Бронхиолит — это особенность маленьких детей, в основном — от шести месяцев до года, у которых происходит спазм мельчайших бронхов. Заболевание вызывает достаточно выраженную дыхательную недостаточность. Поставить диагноз можно порой лишь на основании очень сильной одышки, так как хрипы очень мелкие и прослушиваются плохо. В моей практике бронхиолитов при COVID-19 пока не было, были бронхиты, ОРЗ, кашель, трахеиты, ларингиты», — подчеркнула она. Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов пояснил, что дети стали чаще болеть коронавирусом при «Омикроне» из-за мутации в спайк-белке. Новый штамм научился лучше цепляться за рецепторы и проникать в клетки.