Вирусолог объяснил, почему COVID стал чаще заражать детей

21 января 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

«Омикрон» научился лучше цепляться за рецепторы и проникать в клетку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Дети стали чаще болеть COVID-19, потому что в новом штамме коронавируса произошла мутация в спайк-белке и «Омикрон» научился лучше цепляться за рецепторы и проникать в клетки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «Дети и подростки начали болеть при „Дельте“ и еще сильнее при „Омикроне“, потому что в результате мутации еще лучше происходит соединение поверхностного белка с рецептором ACE2 клеток и вирус стал быстрее и лучше проникать в клетку. У многих людей, в силу генетических отличий и возраста, ACE2 может быть больше или меньше. Чем моложе человек, тем рецепторов меньше, поэтому зацепляться вирусу, который, итак, не очень хорошо это делал, было сложно. Это касалось уханьского штамма. У „Дельты“ процесс стал лучше и еще сильнее у „Омикрона“», — объяснил Александр Чепурнов. По словам профессора, умение легче проникать в клетку дало коронавирусу возможность заражать как можно больше людей. «Во-первых, стало заражаться больше людей, во-вторых, сам процесс стал проходить быстрее. Если раньше инфицирование достигало тяжелой стадии за 5-8 дней, то сейчас инкубационный период сократился до трех дней. При этом первые иммуноглобулины М появляются с 5-7 дня, а иммуноглобулины G, в лучшем случае, с десятого дня, поэтому организму сложнее сопротивляться», — добавил Чепурнов. В беседе с URA.RU молекулярный биолог, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев согласился, что изменение в спайк-белке помогло «Омикрону» стать более заразным. «Мутации, которые приобрел „Омикрон“, позволяют ему быть более заразным. Основные изменения у него произошли в спайк-белке, которым он цепляется за рецепторы клетки человека. Очевидно, что это помогло штамму увеличить силу и вероятность взаимодействия с рецепторами. „Омикрон“ заражает в 5-10 раз больше взрослых, а также детей», — подытожил он. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что «Омикрон» способен серьезно поражать слизистую маленьких детей. Это может привести к обезвоживанию организма и смерти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Дети стали чаще болеть COVID-19, потому что в новом штамме коронавируса произошла мутация в спайк-белке и «Омикрон» научился лучше цепляться за рецепторы и проникать в клетки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «Дети и подростки начали болеть при „Дельте“ и еще сильнее при „Омикроне“, потому что в результате мутации еще лучше происходит соединение поверхностного белка с рецептором ACE2 клеток и вирус стал быстрее и лучше проникать в клетку. У многих людей, в силу генетических отличий и возраста, ACE2 может быть больше или меньше. Чем моложе человек, тем рецепторов меньше, поэтому зацепляться вирусу, который, итак, не очень хорошо это делал, было сложно. Это касалось уханьского штамма. У „Дельты“ процесс стал лучше и еще сильнее у „Омикрона“», — объяснил Александр Чепурнов. По словам профессора, умение легче проникать в клетку дало коронавирусу возможность заражать как можно больше людей. «Во-первых, стало заражаться больше людей, во-вторых, сам процесс стал проходить быстрее. Если раньше инфицирование достигало тяжелой стадии за 5-8 дней, то сейчас инкубационный период сократился до трех дней. При этом первые иммуноглобулины М появляются с 5-7 дня, а иммуноглобулины G, в лучшем случае, с десятого дня, поэтому организму сложнее сопротивляться», — добавил Чепурнов. В беседе с URA.RU молекулярный биолог, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев согласился, что изменение в спайк-белке помогло «Омикрону» стать более заразным. «Мутации, которые приобрел „Омикрон“, позволяют ему быть более заразным. Основные изменения у него произошли в спайк-белке, которым он цепляется за рецепторы клетки человека. Очевидно, что это помогло штамму увеличить силу и вероятность взаимодействия с рецепторами. „Омикрон“ заражает в 5-10 раз больше взрослых, а также детей», — подытожил он. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что «Омикрон» способен серьезно поражать слизистую маленьких детей. Это может привести к обезвоживанию организма и смерти.