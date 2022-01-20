Директор школы №56 Кургана предложила родителям учеников установить домофонны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор курганской школы №56, ученики которой вынуждены преодолевать ограждение образовательного учреждения, предложила собрать деньги с родителей на установку домофонов. Аудиозапись разговора директора с классными руководителями появилась в соцсети «ВКонтаткте».

«Я ничего родителям наших обучающихся предложить не могу, кроме того, чтобы повесить на калитку забора, которая ведет в „Снегири“, домофонный замок, а родители для своих детей сделали бы домофонные ключи… Я за свой счет [бюджет школы] это делать не буду. Я могу просто закрыть и ходите, как хотите. Родители согласны организоваться и сделать домофонный замок. Они просят, чтобы это произошло быстрее. Поэтому, уважаемые классные руководители, это будет зависеть от скорости вашей работы», — говорит на аудиозаписи женщина, которую в родительских чатах идентефицируют как директора школы №56 Татьяну Галынскую. Запись опубликована в группе «Заозерный LIVE» во «ВКонтакте».

Женщина пояснила, что проходы в ограждении школы закрыты «в связи с усилением антитеррористической безопасности и по причине преступлений, которые планировались». По информации в посте группы, запись предоставили родители школьников. В комментариях родители пишут, что, по словам учеников, их заставили подписать документ, в котором говориться, что они не будут прыгать и лазить через закрытый забор. Дозвониться до директора корреспонденту URA.RU не удалось.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором ученики школы пролазят в отверстие в школьном ограждении. В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU пояснили, что доступ на территорию школы № 56 открыт со стороны жилого комплекса «Апельсин» (5 микрорайон, д. 25). Все остальные входы являются запасными и открываются на случай чрезвычайных ситуаций.

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