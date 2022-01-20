Арестованный глава челябинского ПФР проиграл суд силовикам

Адвокаты Виктора Чернобровина не смогли доказать, что обыски у него были незаконными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

Защите обвиняемого в получении почти 30-миллионой взятки руководителю отделения ПФР в Челябинской области Виктора Чернобровина не удалось доказать незаконность обысков, проведенных у его дочери. Об этом сообщили URA.RU в Челябинском областном суде.

«По постановлению следователя был произведен обыск принадлежащих дочери Чернобровина жилых помещений и недостроенных зданий, расположенных в поселке Старокамышинск на территории бывшей базы отдыха „Березка“. Адвокат Чернобровина оспаривал законность проведенного обыска и изъятия определенных предметов. Тракторозаводский суд Челябинска оставил его жалобу без удовлетворения. Рассмотрев в апелляционном порядке постановление Тракторозаводского районного суда от 29 октября 2021 года, Челябинский облсуд оставил его без изменения», — сообщила URA.RU официальный представитель суда Наталья Прохорова.

Уголовная эпопея в областном отделении Пенсионного фонда началась с задержания полицией замуправляющего Александра Орехова, которому, по версии следствия, передал 3 млн рублей представитель охранной организации. Затем силовики задержали начальника АХЧ челябинского ОПФР Рудольфа Зайцева, а 22 июля 2021 года — и главу отделения Чернобровина. Ему инкриминируют получение взяток на сумму 26 млн рублей и прогулочного катера «Ямаха» ценой более 500 тыс. рублей.

Чернобровин отрицает вину и утверждает, что правоохранители распространили искаженную информацию о деле, о в том числе о результатах обысков. Сейчас все фигуранты дела находятся под домашним арестом, обязанности Чернобровина исполняет замуправляющего отделением Светлана Киселева.

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