Жители ЯНАО пожаловались на проблемы при сдаче ПЦР в больнице

Чтобы получить направление на ПЦР-тест, нужно отстоять длинные очереди в больнице Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В больнице Надыма (ЯНАО), чтобы получить направление на взятие мазка для ПЦР-теста на ковид, нужно пройти целый квест — отстоять очередь в регистратуру, дождаться дня приема и потом отстоять очередь к терапевту. Об этом местные жители сообщают в соцсети «ВКонтакте».

«Пришлось ложиться с ребенком в больницу. Направление на мазок ковид ребенку дают в детской поликлинике, а родителю нужно попасть на прием к терапевту во взрослой поликлинике (а это очень проблематично): 1) отстоять очередь в регистратуру, чтобы записаться 2) дождаться нужного дня 3)отстоять очередь в кабинет ко врачу, чтобы тот просто выписал направление! Отстояли, получили, сдали, вздохнули с облегчением! Поступаем через два дня и в приемном отделении у нас заново берут анализ на ковид (без очередей, нервов, потери времени). Как это понимать, зачем этот абсурд?», — написал анонимный родитель в группе «Злой и добрый Надымчанин».

В пресс-службе больницы агентству сообщили, что за 48 часов до госпитализации обязательно нужно сдать ПЦР-тест. «С учетом сложной эпидемиологической ситуации и высоким ростом заболеваемости, в том числе среди детского населения, перед госпитализацией в отделения стационара в обязательном порядке за 48 часов берется тест на ПЦР. В день госпитализации также необходим тест на ПЦР. В настоящее время решен вопрос о заборе мазков перед госпитализацией в 42 кабинете поликлиники с 8:00 до 11:00 в порядке живой очереди», — ответили в Надымской районной больнице.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО зафиксировали первые случаи заражения «Омикрон»-штаммом коронавируса. Из-за этого в регионе ввели ограничения.

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