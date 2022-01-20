В Екатеринбурге появились десятки новых проектов развития

21 января 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Более 60 команд представят свои проекты в Ельцин Центре Фото: Размик Закарян © URA.RU Ночь городских инициатив стартовала 21 января в Ельцин Центре в Екатеринбурге (Свердловская область). Более 60 команд представят свои проекты. На площадке можно будет познакомиться с людьми, которые меняют Екатеринбург, предложить им свои идеи и поделиться опытом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда городских инициатив. «Ночь городских инициатив — это место встречи горожан, которые развивают Екатеринбург. Стать инвестором проектов, которые делают наш край лучше — легко. Минимальный вклад 100 рублей — столько стоит самый простой входной билет на Ночь городских инициатив. Деньги с продажи билетов распределятся между участниками акции. После презентаций проектов голосование определит, какие проекты получат часть денег с проданных билетов», — отметили в пресс-службе Фонда городских инициатив. Редакция URA.RU поддерживает инициативных и неравнодушных людей. Проектов в ходе Ночи городских инициатив представят очень много, и все они важны для развития Екатеринбурга — о некоторых из них агентство расскажет на своем сайте. Начнем с проекта «Мобильный пункт заботы», благодаря которому оказывается комплексная социальная помощь малоимущим пенсионерам и людям, находящимся в трудных жизненных условиях. Ранее URA.RU писало, что Ночь городских инициатив пройдет 21 января в Ельцин Центре в Екатеринбурге. С 2017 года организаторы акции — Фонд городских инициатив — помогают горожанам, бизнесу и властям находить общий язык для решения городских проблем и развития городов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ночь городских инициатив стартовала 21 января в Ельцин Центре в Екатеринбурге (Свердловская область). Более 60 команд представят свои проекты. На площадке можно будет познакомиться с людьми, которые меняют Екатеринбург, предложить им свои идеи и поделиться опытом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда городских инициатив. «Ночь городских инициатив — это место встречи горожан, которые развивают Екатеринбург. Стать инвестором проектов, которые делают наш край лучше — легко. Минимальный вклад 100 рублей — столько стоит самый простой входной билет на Ночь городских инициатив. Деньги с продажи билетов распределятся между участниками акции. После презентаций проектов голосование определит, какие проекты получат часть денег с проданных билетов», — отметили в пресс-службе Фонда городских инициатив. Редакция URA.RU поддерживает инициативных и неравнодушных людей. Проектов в ходе Ночи городских инициатив представят очень много, и все они важны для развития Екатеринбурга — о некоторых из них агентство расскажет на своем сайте. Начнем с проекта «Мобильный пункт заботы», благодаря которому оказывается комплексная социальная помощь малоимущим пенсионерам и людям, находящимся в трудных жизненных условиях. Ранее URA.RU писало, что Ночь городских инициатив пройдет 21 января в Ельцин Центре в Екатеринбурге. С 2017 года организаторы акции — Фонд городских инициатив — помогают горожанам, бизнесу и властям находить общий язык для решения городских проблем и развития городов.