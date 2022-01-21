Переговоры России и США по безопасности закончились раньше срока

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Глава МИД РФ Сергей Лавров общался с госсекретарем США Энтони Блинкеном полтора часа Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве по гарантиям безопасности закончились раньше, чем планировалось. Об этом рассказали источники в российской делегации.

«[Переговоры] продолжались меньше запланированного времени — полтора часа. Запланированная длительность переговоров — порядка двух часов», — сообщили «Интерфаксу» источники в делегации от России.

Лавров и Блинкен встречались в Женеве 21 января. Как уточняет агентство Nation News, глава МИД России начал разговор с коллегой с иронической шутки. Госсекретарь США заявлял, что эти переговоры призваны помочь предотвратить войну между Москвой и Киевом. Он также говорил, что встреча с министром иностранных дел РФ — последний шанс дипломатически решить кризис вокруг Украины.

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Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве по гарантиям безопасности закончились раньше, чем планировалось. Об этом рассказали источники в российской делегации. «[Переговоры] продолжались меньше запланированного времени — полтора часа. Запланированная длительность переговоров — порядка двух часов», — сообщили «Интерфаксу» источники в делегации от России. Лавров и Блинкен встречались в Женеве 21 января. Как уточняет агентство Nation News, глава МИД России начал разговор с коллегой с иронической шутки. Госсекретарь США заявлял, что эти переговоры призваны помочь предотвратить войну между Москвой и Киевом. Он также говорил, что встреча с министром иностранных дел РФ — последний шанс дипломатически решить кризис вокруг Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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