Переговоры России и США по безопасности закончились раньше срока

Глава МИД РФ Сергей Лавров общался с госсекретарем США Энтони Блинкеном полтора часа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве по гарантиям безопасности закончились раньше, чем планировалось. Об этом рассказали источники в российской делегации.

«[Переговоры] продолжались меньше запланированного времени — полтора часа. Запланированная длительность переговоров — порядка двух часов», — сообщили «Интерфаксу» источники в делегации от России.

Лавров и Блинкен встречались в Женеве 21 января. Как уточняет агентство Nation News, глава МИД России начал разговор с коллегой с иронической шутки. Госсекретарь США заявлял, что эти переговоры призваны помочь предотвратить войну между Москвой и Киевом. Он также говорил, что встреча с министром иностранных дел РФ — последний шанс дипломатически решить кризис вокруг Украины.