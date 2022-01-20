Пермский оппозиционер пояснил, как ему удалось устроиться в мэрию

21 января 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

По словам Синявского, вакансию нашел сам, никто ее не предлагал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-кандидат в Пермскую гордуму от оппозиционной коалиции «Плюс один» Александр Синявский, который возглавлял пермское подразделение «Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца», рассказал URA.RU о том, как попал в департамент транспорта. По его словам, никто не делал ему специальных предложений. «Мне эта сфера деятельности давно интересна. И я решил профессионально развиваться в этой области. Я видел вакансию в департаменте транспорта в течение прошлого года, и меня этот вариант устроил. Решил предложить свою кандидатуру, на что получил положительный ответ», — заявил Александр Синявский. По его словам, у него было собеседование с начальником департамента транспорта Перми Анатолием Путиным, где они «обсуждали объем работ».На вопрос будет ли Александр Синявский теперь более лояльным к власти, он ответил, что под властью больше понимает законодательную ветвь. По его словам, исполнительная власть только вносит предложения, а утверждают их депутаты. Так было, например, с повышением платы за проезд. С приоритетами на работе он пока не определился. Но, если потребуется, готов внедрять передовой опыт, с которым он ознакомился на посту руководителя пермского отделения Фонда содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца». Александр Синявский был назначен руководителем сектора в департаменте транспорта Перми с 21 января. В 2021 году он принимал участие в конкурсе по отбору главы Перми (где победил Алексей Демкин), а также в выборах в Пермскую гордуму. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-кандидат в Пермскую гордуму от оппозиционной коалиции «Плюс один» Александр Синявский, который возглавлял пермское подразделение «Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца», рассказал URA.RU о том, как попал в департамент транспорта. По его словам, никто не делал ему специальных предложений. «Мне эта сфера деятельности давно интересна. И я решил профессионально развиваться в этой области. Я видел вакансию в департаменте транспорта в течение прошлого года, и меня этот вариант устроил. Решил предложить свою кандидатуру, на что получил положительный ответ», — заявил Александр Синявский. По его словам, у него было собеседование с начальником департамента транспорта Перми Анатолием Путиным, где они «обсуждали объем работ».На вопрос будет ли Александр Синявский теперь более лояльным к власти, он ответил, что под властью больше понимает законодательную ветвь. По его словам, исполнительная власть только вносит предложения, а утверждают их депутаты. Так было, например, с повышением платы за проезд. С приоритетами на работе он пока не определился. Но, если потребуется, готов внедрять передовой опыт, с которым он ознакомился на посту руководителя пермского отделения Фонда содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца». Александр Синявский был назначен руководителем сектора в департаменте транспорта Перми с 21 января. В 2021 году он принимал участие в конкурсе по отбору главы Перми (где победил Алексей Демкин), а также в выборах в Пермскую гордуму.