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20 января 2022

Мэр Котова запустила проверки в челябинской «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание исполкома партии Единая Россия. Челябинск, котова наталья
Наталья Котова инициировала аудит структур «Единой России» в Челябинске Фото:

В структурах «Единой России» в Челябинске начались масштабные проверки. Их инициатором в рамках подготовки к областной отчетно-выборной конференции партии стала мэр областного центра Наталья Котова, сообщил источник URA.RU в партийных кругах.

«В Челябинске идет аудит первичек и политсоветов ЕР. Проверяется, как исполнялись поручения, как работали на реализации партпроектов. Сверяются списки на предмет поиска „мертвых душ“. Весь процесс контролируется Котовой как секретарем МКС „Челябинский“, она очень активно включилась в эту работу», — рассказал URA.RU источник в «ЕР».

По словам инсайдера, по итогам аудита будут на 30% обновлены все семь районных политсоветов Челябинска. Решения утвердят на районных конференциях в феврале, это произойдет до областной конференции. В пресс-службе мэрии Челябинска от комментариев воздержались.

На областном уровне отчетно-выборная конференция состоится 25 февраля. Ее итогом тоже станет масштабное обновление регионального политсовета и его президиума, а также руководства местных политсоветов.

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В структурах «Единой России» в Челябинске начались масштабные проверки. Их инициатором в рамках подготовки к областной отчетно-выборной конференции партии стала мэр областного центра Наталья Котова, сообщил источник URA.RU в партийных кругах. «В Челябинске идет аудит первичек и политсоветов ЕР. Проверяется, как исполнялись поручения, как работали на реализации партпроектов. Сверяются списки на предмет поиска „мертвых душ“. Весь процесс контролируется Котовой как секретарем МКС „Челябинский“, она очень активно включилась в эту работу», — рассказал URA.RU источник в «ЕР». По словам инсайдера, по итогам аудита будут на 30% обновлены все семь районных политсоветов Челябинска. Решения утвердят на районных конференциях в феврале, это произойдет до областной конференции. В пресс-службе мэрии Челябинска от комментариев воздержались. На областном уровне отчетно-выборная конференция состоится 25 февраля. Ее итогом тоже станет масштабное обновление регионального политсовета и его президиума, а также руководства местных политсоветов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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