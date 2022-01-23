Мэр Котова запустила проверки в челябинской «Единой России»

Наталья Котова инициировала аудит структур «Единой России» в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В структурах «Единой России» в Челябинске начались масштабные проверки. Их инициатором в рамках подготовки к областной отчетно-выборной конференции партии стала мэр областного центра Наталья Котова, сообщил источник URA.RU в партийных кругах.

«В Челябинске идет аудит первичек и политсоветов ЕР. Проверяется, как исполнялись поручения, как работали на реализации партпроектов. Сверяются списки на предмет поиска „мертвых душ“. Весь процесс контролируется Котовой как секретарем МКС „Челябинский“, она очень активно включилась в эту работу», — рассказал URA.RU источник в «ЕР».

По словам инсайдера, по итогам аудита будут на 30% обновлены все семь районных политсоветов Челябинска. Решения утвердят на районных конференциях в феврале, это произойдет до областной конференции. В пресс-службе мэрии Челябинска от комментариев воздержались.

На областном уровне отчетно-выборная конференция состоится 25 февраля. Ее итогом тоже станет масштабное обновление регионального политсовета и его президиума, а также руководства местных политсоветов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам