В ХМАО требуют лишить премии чиновников за провал с уборкой снега

В Урае депутаты требуют наказать чиновников из-за ситуации с уборкой снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутатское объединение «Патриоты Урая» (ХМАО) требуют дисциплинарного наказания для начальника ЖКХ в Урае Олега Лаушкина, а также для заместителя главы Андрея Ашихмина. По мнению депутатов, муниципальные власти провалили работы с уборкой снега. Об этом рассказал один из членов объединения и действующий депутат городской думы Леонард Насибуллин.

«Привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя главы города Урай Андрея Ашихмина, начальника УЖКХ Олега Лаушкина за провалы и плохую организацию работы по уборке и очистке снега в городе. Объявить выговор и лишить премий и иных стимулирующих выплат», — сказано в сообщении депутатов.

В администрации Урая корреспонденту агентства рассказали, что решение о дисциплинарном наказании принимает глава города Тимур Закирзянов. «Запрос будет рассмотрен, ответ на него поступит в установленные сроки», — заверили в пресс-службе мэрии. И добавили, что количество осадков, выпавших за два месяца, кратно превышает объемы прошлого года. «Например, в январе прошлого года было вывезено порядка 8-10 тысяч тонн снега, в этом же году такой же объем был вывезен за половину января. При этом ко всем объектам социальной инфраструктуры обеспечен проезд и проходимость. Администрация реагирует на все поступающие обращения», — заключили в мэрии города.

Ранее URA.RU писало, что после массовых жалоб губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила главе Лянтора Сергею Махине закрыть вопрос с уборкой снега. При этом 27 января депутаты муниципальной думы будут обсуждать возможность отставки Махини в связи с наличием конфликта интересов у чиновника.

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