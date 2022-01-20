Тюменские школьники отказываются делать прививки от коронавируса

Каждый третий тюменский подросток не хочет прививаться от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученики тюменских школ массово отказываются делать прививки от коронавируса. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, сейчас в образовательных учреждениях собирают данные о желающих принять участие в кампании по вакцинации от COVID-19.

«С 15 лет подростки сами принимают решение — делать прививку или нет. С началом опросов о готовности принять участие в кампании по вакцинации от коронавируса начались массовые отказы. При этом отказываются не только сами школьники, но и их родители. Если говорить простым языком, то, примерно, каждый третий тюменский школьник старше 15 лет не хочет делать прививку от COVID-19», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Один из тюменских подростков в беседе с агентством объяснил причину отказа старшеклассников от вакцинации. «Я не хочу делать прививку новой „молодежной“ вакциной. В следующем году мне исполнится 18 лет, и я спокойно поставлю себе „Спутник V“. К этой вакцине как-то больше доверия, потому что ею воспользовались сотни тысяч людей. Большинство моих одноклассников придерживаются этой же позиции», — пояснила агентству ученица одной из тюменских школ.

В департамент образования Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в начале 2022 года в Тюменской области начнется кампания по вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. Медорганизации региона ведут сбор соответствующих добровольных согласий от школьников и их родителей.

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