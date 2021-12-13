Власти Тюмени озвучили дату начала вакцинации детей от COVID-19

Вакцинация детей от коронавируса в Тюменской области начнется в начале 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Кампания по вакцинации несовершеннолетних от коронавируса в Тюменской области начнется в начале 2022 года. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Там уточнили, что медорганизации Тюмени уже начали сбор соответствующих добровольных информированных согласий со школьников и их родителей.

«Учитывая, что по данным федерального Минздрава, вакцина от коронавируса для подростков поступит в гражданский оборот в конце года, это значит, что в начале следующего года мы точно можем рассчитывать на начало прививочной кампании, поликлиники индивидуально начали эту работу. Медорганизации амбулаторного профиля самостоятельно взаимодействуют с образовательными учреждениями, которые располагаются на их территории. Вся медпомощь оказывается с добровольного информированного согласия, поэтому медики регулярно направляют подобного рода документы, в частности в школы», — уточнили в региональном депздраве.

Там добавили, что обычно это касается медосмотров и вакцинации по Нацкалендарю. Работа по сбору согласий со школьников и их родителей проводится заблаговременно, в том числе, чтобы рассчитать потребность в количестве вакцин, сформировать соответствующий график. Медики уточнили, что вакцина рассчитана на детей от 12 до 17 лет. И если с 15 лет несовершеннолетний может самостоятельно принять решение о вакцинации, то до этого возраста решение о том, делать прививку или нет, принимают родители детей.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские медики заявили о готовности к началу вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. В частности, в медучреждениях области были созданы необходимые условия для хранения вакцины.