Bloomberg: в США обсуждают эвакуацию семей дипломатов из Киева

21 января 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Россия и коронавирус могут нести угрозу семьям дипломатов из США, пишет Bloomberg Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине США решают, стоит ли эвакуировать членов семей своих дипломатов в Украине. Об этом сообщил Bloomberg, объяснив такие мысли в Вашингтоне тем, что «Россия стягивает к своим границам более 100 000 военнослужащих». «Согласно плану, членам семей будет приказано вернуться домой, а второстепенные сотрудники смогут уйти добровольно. Объявление может быть сделано в течение нескольких дней, по словам людей, которые попросили не называть их имени до принятия решения», — пишет Bloomberg. По данным сайта посольства США, без учета членов семей в Киеве работают около 180 американских дипломатов. Источник издания в Белом доме охарактеризовал ситуацию как «часть обычного планирования на случай непредвиденных обстоятельств, на случай ухудшения ситуации с безопасностью». Кроме войск на российско-украинской границе, чиновник называет «опасностью» ситуацию с коронавирусом в Украине. Решение США о возможной эвакуации семей дипломатов из Киева происходит на фоне переговоров Москвы и Вашингтона. 21 января министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры по гарантиям безопасности. По словам главы МИД, его иностранный коллега только выразил озабоченность о безопасности, пообещав на следующей неделе предоставить письменный ответ на российские предложения по безопасности. Блинкен, в свою очередь, указал, что все стороны привержены дипломатии, пишет RT. Ранее президент США Джо Байден пригрозил российскому коллеге Владимиру Путину «невиданными санкциями», если Москва вторгнется на территорию Украины. Это позволило главе РФ лучше понимать планы Байдена, уточняет «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США решают, стоит ли эвакуировать членов семей своих дипломатов в Украине. Об этом сообщил Bloomberg, объяснив такие мысли в Вашингтоне тем, что «Россия стягивает к своим границам более 100 000 военнослужащих». «Согласно плану, членам семей будет приказано вернуться домой, а второстепенные сотрудники смогут уйти добровольно. Объявление может быть сделано в течение нескольких дней, по словам людей, которые попросили не называть их имени до принятия решения», — пишет Bloomberg. По данным сайта посольства США, без учета членов семей в Киеве работают около 180 американских дипломатов. Источник издания в Белом доме охарактеризовал ситуацию как «часть обычного планирования на случай непредвиденных обстоятельств, на случай ухудшения ситуации с безопасностью». Кроме войск на российско-украинской границе, чиновник называет «опасностью» ситуацию с коронавирусом в Украине. Решение США о возможной эвакуации семей дипломатов из Киева происходит на фоне переговоров Москвы и Вашингтона. 21 января министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры по гарантиям безопасности. По словам главы МИД, его иностранный коллега только выразил озабоченность о безопасности, пообещав на следующей неделе предоставить письменный ответ на российские предложения по безопасности. Блинкен, в свою очередь, указал, что все стороны привержены дипломатии, пишет RT. Ранее президент США Джо Байден пригрозил российскому коллеге Владимиру Путину «невиданными санкциями», если Москва вторгнется на территорию Украины. Это позволило главе РФ лучше понимать планы Байдена, уточняет «Дни.ру».