Блинкен поставил ультиматум России после переговоров в Женеве

21 января 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

США предупредили Сергея Лаврова о выборе России между переговорами и конфликтом Фото: Владимир Андреев © URA.RU США предупредили о выборе России между переговорами и конфликтом. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после саммита с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве по гарантиям безопасности. «Россия стоит перед выбором — переговоры или конфликт», — приводит МК.RU слова Блинкена на пресс-конференции после встречи с Лавровым. Американский госсекретарь уточнил, что США готовы к обоим вариантам. Также Блинкен сообщил, что предупредил главу МИД РФ, что «пересечение российскими войсками границы Украины будет считаться вторжением и повлечет ответ». В заключении госсекретарь сказал, что дискуссия с Лавровым была не переговорами, а откровенным обменом идеями. По его словам, США озвучили коллегам свои мысли по безопасности и что все они основаны на принципе взаимности. Итоги саммита в Женеве также подвел Лавров. По его словам, его коллега Энтони Блинкен не предоставил позицию США по гарантиям безопасности. Но пообещали дать письменный ответ на следующей неделе. Также министр сообщил, что Североатлантический альянс (НАТО) работает против России, из-за чего Москва выступает против расширения блока на Восток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США предупредили о выборе России между переговорами и конфликтом. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после саммита с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве по гарантиям безопасности. «Россия стоит перед выбором — переговоры или конфликт», — приводит МК.RU слова Блинкена на пресс-конференции после встречи с Лавровым. Американский госсекретарь уточнил, что США готовы к обоим вариантам. Также Блинкен сообщил, что предупредил главу МИД РФ, что «пересечение российскими войсками границы Украины будет считаться вторжением и повлечет ответ». В заключении госсекретарь сказал, что дискуссия с Лавровым была не переговорами, а откровенным обменом идеями. По его словам, США озвучили коллегам свои мысли по безопасности и что все они основаны на принципе взаимности. Итоги саммита в Женеве также подвел Лавров. По его словам, его коллега Энтони Блинкен не предоставил позицию США по гарантиям безопасности. Но пообещали дать письменный ответ на следующей неделе. Также министр сообщил, что Североатлантический альянс (НАТО) работает против России, из-за чего Москва выступает против расширения блока на Восток.