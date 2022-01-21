Кадыров объяснил «похищение» жены судьи силовиками

Зарема Янгулбаева была не похищена, а задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
«Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку. Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской республики в четверг также было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ», — написал Рамзан Кадыров.
Он добавил, что женщина могла не доводить до задержания, а просто прийти к следователю по повестке. «Правоохранительные органы на совесть выполняют свою работу, а кучка, именуемая себя „правозащитниками“, скулит о нарушении закона», — подчеркнул глава Чечни.
Кадыров рассказал о том, что в Грозном Янгулбаева напала на полицейского и чуть не лишила его глаза. «Тем самым, она уже заработала себе статью на реальный срок заключения», — отметил он.
Ранее URA.RU сообщало, что «силовиков из Чечни» обвинили в организации похищения женщины из Нижнего Новгорода. Правозащитники сообщили, что около восьми силовиков предъявили постановление суда Чеченской республики о привлечении Янгулбаевой в качестве свидетеля по уголовному делу.
Зарема Янгулбаева была не похищена, а задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку. Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской республики в четверг также было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ», — написал Рамзан Кадыров. Он добавил, что женщина могла не доводить до задержания, а просто прийти к следователю по повестке. «Правоохранительные органы на совесть выполняют свою работу, а кучка, именуемая себя „правозащитниками“, скулит о нарушении закона», — подчеркнул глава Чечни. Кадыров рассказал о том, что в Грозном Янгулбаева напала на полицейского и чуть не лишила его глаза. «Тем самым, она уже заработала себе статью на реальный срок заключения», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что «силовиков из Чечни» обвинили в организации похищения женщины из Нижнего Новгорода. Правозащитники сообщили, что около восьми силовиков предъявили постановление суда Чеченской республики о привлечении Янгулбаевой в качестве свидетеля по уголовному делу.