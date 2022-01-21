Кадыров объяснил «похищение» жены судьи силовиками

22 января 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

По словам Рамзана Кадырова, женщина могла избежать задержания, если бы явилась по повестке к следователю Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зарема Янгулбаева была не похищена, а задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку. Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской республики в четверг также было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ», — написал Рамзан Кадыров. Он добавил, что женщина могла не доводить до задержания, а просто прийти к следователю по повестке. «Правоохранительные органы на совесть выполняют свою работу, а кучка, именуемая себя „правозащитниками“, скулит о нарушении закона», — подчеркнул глава Чечни. Кадыров рассказал о том, что в Грозном Янгулбаева напала на полицейского и чуть не лишила его глаза. «Тем самым, она уже заработала себе статью на реальный срок заключения», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что «силовиков из Чечни» обвинили в организации похищения женщины из Нижнего Новгорода. Правозащитники сообщили, что около восьми силовиков предъявили постановление суда Чеченской республики о привлечении Янгулбаевой в качестве свидетеля по уголовному делу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зарема Янгулбаева была не похищена, а задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку. Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской республики в четверг также было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ», — написал Рамзан Кадыров. Он добавил, что женщина могла не доводить до задержания, а просто прийти к следователю по повестке. «Правоохранительные органы на совесть выполняют свою работу, а кучка, именуемая себя „правозащитниками“, скулит о нарушении закона», — подчеркнул глава Чечни. Кадыров рассказал о том, что в Грозном Янгулбаева напала на полицейского и чуть не лишила его глаза. «Тем самым, она уже заработала себе статью на реальный срок заключения», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что «силовиков из Чечни» обвинили в организации похищения женщины из Нижнего Новгорода. Правозащитники сообщили, что около восьми силовиков предъявили постановление суда Чеченской республики о привлечении Янгулбаевой в качестве свидетеля по уголовному делу.