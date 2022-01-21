Bloomberg: США нашли газ для Европы вместо российского

22 января 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

Европа получает более 40% природного газа из России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО Часть европейских стран опасается, что Россия прекратит поставки газа в Европу из-за санкций, которые они против нее применят, поэтому США поговорят с Катаром о возможных поставках топлива в ЕС. Такую информацию сообщают источники, близкие к газовой отрасли. «Представители администрации Байдена говорили с Катаром о возможной поставке сжиженного природного газа в Европу, если российское вторжение в Украину приведет к его дефициту Президент [США] Джо Байден планирует пригласить эмира страны Персидского залива шейха Тамима бин Хамада Аль Тани посетить Белый дом», — приводит издание Bloomberg информацию, полученную из собственных источников. Европа получает более 40% природного газа из России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что эскалации конфликта на Украине со стороны России не будет, однако от НАТО требуется не расширяться на восток, пишет Nation News. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошли 21 января в Женеве. Лавров дал США неделю на то, чтобы согласиться с предложениями по гарантиям безопасности. Блинкен заявил, что Россия стоит перед выбором — переговоры или конфликт с США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Часть европейских стран опасается, что Россия прекратит поставки газа в Европу из-за санкций, которые они против нее применят, поэтому США поговорят с Катаром о возможных поставках топлива в ЕС. Такую информацию сообщают источники, близкие к газовой отрасли. «Представители администрации Байдена говорили с Катаром о возможной поставке сжиженного природного газа в Европу, если российское вторжение в Украину приведет к его дефициту Президент [США] Джо Байден планирует пригласить эмира страны Персидского залива шейха Тамима бин Хамада Аль Тани посетить Белый дом», — приводит издание Bloomberg информацию, полученную из собственных источников. Европа получает более 40% природного газа из России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что эскалации конфликта на Украине со стороны России не будет, однако от НАТО требуется не расширяться на восток, пишет Nation News. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прошли 21 января в Женеве. Лавров дал США неделю на то, чтобы согласиться с предложениями по гарантиям безопасности. Блинкен заявил, что Россия стоит перед выбором — переговоры или конфликт с США.