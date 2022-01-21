Инфекционист назвал 100-процентный способ определить «Омикрон»

22 января 2022 в 05:19 Размер текста - 17 +

Евгений Тимаков отметил, что «Омикрон» может проявляться в большом количестве разных симптомов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Появление комплекса симптомов будет почти на 100% свидетельствовать о заражении «Омикроном». Об этом заявил кандидат медицинских наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. «Может быть один насморк — и у тебя уже „Омикрон“, но может быть и комплекс симптомов. Если сразу у человека появляется и насморк, и головная боль, и боль в горле, осиплость и расстройства стула, то это почти 100% будет „Омикрон“, в данный период, в момент роста заболеваемости», — приводит слова Евгения Тимакова ТАСС. Инфекционист отметил, что «Омикрон» имеет большое количество разнообразных симптомов. «Он может протекать и просто в виде насморка, и в виде недомогания, головных болей, нарушения сна и просто в виде болей в горле. При более выраженной клинической картине и температурные реакции наблюдаются, реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе», — резюмировал Тимаков. Ранее в беседе с URA.RU врач Сергей Токарев назвал симптом «Омикрона», который год не проходит после выздоровления. Американские ученые назвали необычные симптомы омикрон-штамма. Иммунолог назвал опасные симптомы «Омикрона» у детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Появление комплекса симптомов будет почти на 100% свидетельствовать о заражении «Омикроном». Об этом заявил кандидат медицинских наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. «Может быть один насморк — и у тебя уже „Омикрон“, но может быть и комплекс симптомов. Если сразу у человека появляется и насморк, и головная боль, и боль в горле, осиплость и расстройства стула, то это почти 100% будет „Омикрон“, в данный период, в момент роста заболеваемости», — приводит слова Евгения Тимакова ТАСС. Инфекционист отметил, что «Омикрон» имеет большое количество разнообразных симптомов. «Он может протекать и просто в виде насморка, и в виде недомогания, головных болей, нарушения сна и просто в виде болей в горле. При более выраженной клинической картине и температурные реакции наблюдаются, реакции со стороны желудочно-кишечного тракта, боли в животе», — резюмировал Тимаков. Ранее в беседе с URA.RU врач Сергей Токарев назвал симптом «Омикрона», который год не проходит после выздоровления. Американские ученые назвали необычные симптомы омикрон-штамма. Иммунолог назвал опасные симптомы «Омикрона» у детей.