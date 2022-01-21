21 января 2022
20 января 2022

В Перми из-за «Омикрона» начали отменять плановые приемы врачей

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Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, врач, больница, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль
Оказание медицинской помощи будет организовано на дому Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Городской клинической больнице Перми изменится порядок приема пациентов. Плановые приемы врачей уже отменили. Об этом сообщается на официальном сайте пермского лечебного учреждения.

«С 24 января в целях борьбы с угрозой распространения нового омикрон-штамма коронавируса в ГБУЗ ПК „ГКП Перми“ изменен порядок организации работы. Ограничены плановые приемы врачей-специалистов», — говорится в информации.

Отмечается также, что оказание медицинской помощи будет организовано преимущественно на дому. Все пациенты с признаками болезни должны ехать в амбулаторный центр диагностики и лечения СOVID-19 в поликлинике №2 на улице А. Матросова, 4. В поликлинике №1 на улице М. Ямская, 10 примут пациентов с обострением хронических заболеваний.

Новая мутация коронавирусной инфекции — «Омикрон» не защитит переболевших от других штаммов. Кроме того, на омикрон-штамме пандемия не закончится, пояснил ранее основатель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

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В Городской клинической больнице Перми изменится порядок приема пациентов. Плановые приемы врачей уже отменили. Об этом сообщается на официальном сайте пермского лечебного учреждения. «С 24 января в целях борьбы с угрозой распространения нового омикрон-штамма коронавируса в ГБУЗ ПК „ГКП Перми“ изменен порядок организации работы. Ограничены плановые приемы врачей-специалистов», — говорится в информации. Отмечается также, что оказание медицинской помощи будет организовано преимущественно на дому. Все пациенты с признаками болезни должны ехать в амбулаторный центр диагностики и лечения СOVID-19 в поликлинике №2 на улице А. Матросова, 4. В поликлинике №1 на улице М. Ямская, 10 примут пациентов с обострением хронических заболеваний. Новая мутация коронавирусной инфекции — «Омикрон» не защитит переболевших от других штаммов. Кроме того, на омикрон-штамме пандемия не закончится, пояснил ранее основатель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
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