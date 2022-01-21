Мэр Екатеринбурга получил контроль над половиной депутатов

На посту первого секретаря Алексей Орлов будет координировать работу «Единой России» в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Став первым секретарем свердловского отделения «Единой России», мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сможет контролировать фракцию ЕР в гордуме, куда на текущий момент входит половина народных избранников (18 из 36). На это в разговоре с URA.RU обратили внимание партийцы, близкие к руководству ячейки и участвующие в конференции в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 22 января.

«Орлов, хоть и формально, становится над фракцией, сможет транслировать депутатам волю руководства. А они не смогут ее игнорировать, поскольку нарушение партийной дисциплины наказуемо», — объяснил один из собеседников агентства.

Другой источник — близкий к городскому руководству — вспоминает, что похожий инструмент в свое время пытался получить предшественник Орлова Александр Высокинский, с которым два года (с 2019-го по 2020-й) воевала гордума. У Высокинского якобы была идея создать екатеринбургское отделение ЕР, которое он бы возглавил, но, поскольку появление таких отделений в мегаполисах федеральными партийцами не приветствуется (в больших городах есть в основном только районные ячейки), дальше разговоров дело не зашло.

Намерен ли Орлов использовать свой новый статус в разворачивающемся конфликте со спикером думы Игорем Володиным вокруг нового руководителя Счетной палаты, которого предстоит выбрать гордуме, пока не ясно. «Это было бы нарушением политеса с его стороны», — считает собеседник в думе, наблюдающий за интригой.

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