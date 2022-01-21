Евгений Куйвашев стал новым лидером свердловской ЕР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, назначенный секретарем областного отделения «Единой России», обрел заместителей по партии. Ими стали четыре человека — статусные региональные политики. Их кандидатуры поддержал президиум свердловского политсовета ЕР, передает корреспондент URA.RU.

По итогам голосования было решено, что в партии у Куйвашева будет два первых заместителя. Ими стали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий, возглавлявший отделение больше 12 лет. Об их скором назначении URA.RU ранее сообщало в рубрике «Инсайды». Предполагается, что Шептий будет заниматься административными вопросами партии, а Орлов — курировать работу ЕР в Екатеринбурге.

Еще одним заместителем Куйвашева назначен депутат заксо, гонщик Сергей Карякин. Он будет отвечать за работу со сторонниками партии. Последним, четвертым, замом стал Дмитрий Жуков, который одновременно будет руководить региональным исполкомом.

22 января на областной конференции «Единой России» губернатора Куйвашева избрали секретарем отделения. До этого он полтора месяца руководил ячейкой в статусе исполняющего обязанности. Сразу после назначения Куйвашева обновилось руководство свердловской ЕР, а за несколько дней до этого в крупнейших городах области сменились секретари. Еще в декабре 2021-го губернатор анонсировал перестановки в партии.

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