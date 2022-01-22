Жириновский предложил ввести 13-ю пенсию

Владимир Жириновский заявил о планах ЛДПР принять законопроект о 13-й пенсии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия ЛДПР планирует принять в весеннюю сессию законопроект о 13-й пенсии. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский, отметив, что также политики собираются поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 15 тысяч рублей.

«В стране растет экономическое неравенство: сверхбогатые становятся еще богаче, а бедные беднее. Поэтому в планах ЛДПР на весеннюю сессию: принять законопроект о 13-й пенсии для пенсионеров и поднять МРОТ до 15 тысяч, а в перспективе до 30 тысяч рублей», — написал политик в своем twitter-аккаунте.

Законопроект о введении тринадцатой пенсии подготовили в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Автором инициативы стал глава комитета, член ЛДПР Ярослав Нилов. Депутаты предложили установить выплату соразмерно пенсии, которую уже получает россиянин. Источником средств может стать федеральный бюджет. По некоторым подсчетам, в 2022 году на выплату 13-й пенсии оттуда можно взять 786,2 миллиарда рублей.

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