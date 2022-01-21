В ХМАО ужесточен карантин из-за коронавируса. Список запретов

22 января 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО ввели ряд коронавирусных ограничений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Власти ХМАО ужесточают карантин в регионе из-за роста заболеваемости коронавирусом. Постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на официальном сайте органов государственной власти региона. Среди ограничений есть требования для работодателей о переводе на дистанционку не менее 60% сотрудников в возрасте старше 60 лет. Работники, возвращающиеся из командировок должны предоставить документы о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. До 28 февраля власти ХМАО вводят ряд запретов: приостановка деятельности детских игровых комнат, развлекательных центров, кальянных

запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, культурных, физкультурных, спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут проводиться с участием граждан, с соблюдением требований Роспотребнадзора

на регистрации брака могут присутствовать одновременно не больше восьми человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния, с соблюдением защитного протокола. Муниципальным властям рекомендовано отменить проведение выездных регистраций

подросткам в возрасте до 14 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения родителей

в заведениях общепита запрещено проводить торжественные и досуговые мероприятия с массовым участиям граждан. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО переводят вузы, школы и другие учебные заведения на дистанционный формат обучения. Ограничения будут действовать до 8 февраля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО ужесточают карантин в регионе из-за роста заболеваемости коронавирусом. Постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на официальном сайте органов государственной власти региона. Среди ограничений есть требования для работодателей о переводе на дистанционку не менее 60% сотрудников в возрасте старше 60 лет. Работники, возвращающиеся из командировок должны предоставить документы о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. До 28 февраля власти ХМАО вводят ряд запретов: Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО переводят вузы, школы и другие учебные заведения на дистанционный формат обучения. Ограничения будут действовать до 8 февраля.