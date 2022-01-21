21 января 2022
20 января 2022

В ХМАО ужесточен карантин из-за коронавируса. Список запретов

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО ввели ряд коронавирусных ограничений Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО ужесточают карантин в регионе из-за роста заболеваемости коронавирусом. Постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на официальном сайте органов государственной власти региона.

Среди ограничений есть требования для работодателей о переводе на дистанционку не менее 60% сотрудников в возрасте старше 60 лет. Работники, возвращающиеся из командировок должны предоставить документы о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

До 28 февраля власти ХМАО вводят ряд запретов:

  • приостановка деятельности детских игровых комнат, развлекательных центров, кальянных
  • запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, культурных, физкультурных, спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут проводиться с участием граждан, с соблюдением требований Роспотребнадзора
  • на регистрации брака могут присутствовать одновременно не больше восьми человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния, с соблюдением защитного протокола. Муниципальным властям рекомендовано отменить проведение выездных регистраций
  • подросткам в возрасте до 14 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения родителей
  • в заведениях общепита запрещено проводить торжественные и досуговые мероприятия с массовым участиям граждан.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО переводят вузы, школы и другие учебные заведения на дистанционный формат обучения. Ограничения будут действовать до 8 февраля.

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Власти ХМАО ужесточают карантин в регионе из-за роста заболеваемости коронавирусом. Постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на официальном сайте органов государственной власти региона. Среди ограничений есть требования для работодателей о переводе на дистанционку не менее 60% сотрудников в возрасте старше 60 лет. Работники, возвращающиеся из командировок должны предоставить документы о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. До 28 февраля власти ХМАО вводят ряд запретов: Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО переводят вузы, школы и другие учебные заведения на дистанционный формат обучения. Ограничения будут действовать до 8 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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