Власти ХМАО ужесточают карантин в регионе из-за роста заболеваемости коронавирусом. Постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на официальном сайте органов государственной власти региона.
Среди ограничений есть требования для работодателей о переводе на дистанционку не менее 60% сотрудников в возрасте старше 60 лет. Работники, возвращающиеся из командировок должны предоставить документы о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
До 28 февраля власти ХМАО вводят ряд запретов:
приостановка деятельности детских игровых комнат, развлекательных центров, кальянных
запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, культурных, физкультурных, спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут проводиться с участием граждан, с соблюдением требований Роспотребнадзора
на регистрации брака могут присутствовать одновременно не больше восьми человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния, с соблюдением защитного протокола. Муниципальным властям рекомендовано отменить проведение выездных регистраций
подросткам в возрасте до 14 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения родителей
в заведениях общепита запрещено проводить торжественные и досуговые мероприятия с массовым участиям граждан.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО переводят вузы, школы и другие учебные заведения на дистанционный формат обучения. Ограничения будут действовать до 8 февраля.
Власти ХМАО ужесточают карантин в регионе из-за роста заболеваемости коронавирусом. Постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на официальном сайте органов государственной власти региона. Среди ограничений есть требования для работодателей о переводе на дистанционку не менее 60% сотрудников в возрасте старше 60 лет. Работники, возвращающиеся из командировок должны предоставить документы о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. До 28 февраля власти ХМАО вводят ряд запретов: Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО переводят вузы, школы и другие учебные заведения на дистанционный формат обучения. Ограничения будут действовать до 8 февраля.