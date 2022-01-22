Неврологи предупредили о препарате, вызывающем инсульт у женщин

23 января 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Человек может не знать о нарушении свертываемости крови, предупреждают медики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прием гормональных противозачаточных может привести к инсульту. Об этом URA.RU рассказал врач-невролог Юрий Андрусов и научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко. «Есть момент, который связан с молодыми женщинами, которые принимают гормональные контрацептивы, то есть противозачаточные таблетки. Эти препараты сами по себе достаточно выражено повышают риск образования тромбов, и за счет этого могут происходить закупорка сосудов и ишемические инсульты», — сказал Юрий Андрусов. Семен Прокопенко добавил, что такие последствия приема контрацептивов возникают не у всех. «У некоторых людей есть нарушение свертываемости крови, которое незаметно для человека. Если один из факторов дает сбой, то клинически это никак не проявляется, но при сочетании с контрацептивами может вызвать нарушение мозгового кровообращения», — объяснил специалист. Врачи рекомендовали пройти обследования до того, как начать пить противозачаточные таблетки. «Они без рецепта продаются. Поэтому важно проконсультироваться с гинекологом, кардиологом, неврологом или сосудистым хирургом, который может назначить скрининг на риски приема этих препаратов» — подчеркнул Андрусов. Если есть риски, то прием контрацептивов противопоказан, заключил Прокопенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Прием гормональных противозачаточных может привести к инсульту. Об этом URA.RU рассказал врач-невролог Юрий Андрусов и научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко. «Есть момент, который связан с молодыми женщинами, которые принимают гормональные контрацептивы, то есть противозачаточные таблетки. Эти препараты сами по себе достаточно выражено повышают риск образования тромбов, и за счет этого могут происходить закупорка сосудов и ишемические инсульты», — сказал Юрий Андрусов. Семен Прокопенко добавил, что такие последствия приема контрацептивов возникают не у всех. «У некоторых людей есть нарушение свертываемости крови, которое незаметно для человека. Если один из факторов дает сбой, то клинически это никак не проявляется, но при сочетании с контрацептивами может вызвать нарушение мозгового кровообращения», — объяснил специалист. Врачи рекомендовали пройти обследования до того, как начать пить противозачаточные таблетки. «Они без рецепта продаются. Поэтому важно проконсультироваться с гинекологом, кардиологом, неврологом или сосудистым хирургом, который может назначить скрининг на риски приема этих препаратов» — подчеркнул Андрусов. Если есть риски, то прием контрацептивов противопоказан, заключил Прокопенко.