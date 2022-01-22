22 января 2022

Неврологи предупредили о препарате, вызывающем инсульт у женщин

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Человек может не знать о нарушении свертываемости крови, предупреждают медики Фото:

Прием гормональных противозачаточных может привести к инсульту. Об этом URA.RU рассказал врач-невролог Юрий Андрусов и научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко.

«Есть момент, который связан с молодыми женщинами, которые принимают гормональные контрацептивы, то есть противозачаточные таблетки. Эти препараты сами по себе достаточно выражено повышают риск образования тромбов, и за счет этого могут происходить закупорка сосудов и ишемические инсульты», — сказал Юрий Андрусов.

Семен Прокопенко добавил, что такие последствия приема контрацептивов возникают не у всех. «У некоторых людей есть нарушение свертываемости крови, которое незаметно для человека. Если один из факторов дает сбой, то клинически это никак не проявляется, но при сочетании с контрацептивами может вызвать нарушение мозгового кровообращения», — объяснил специалист.

Врачи рекомендовали пройти обследования до того, как начать пить противозачаточные таблетки. «Они без рецепта продаются. Поэтому важно проконсультироваться с гинекологом, кардиологом, неврологом или сосудистым хирургом, который может назначить скрининг на риски приема этих препаратов» — подчеркнул Андрусов. Если есть риски, то прием контрацептивов противопоказан, заключил Прокопенко.

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Прием гормональных противозачаточных может привести к инсульту. Об этом URA.RU рассказал врач-невролог Юрий Андрусов и научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, невролог Семен Прокопенко. «Есть момент, который связан с молодыми женщинами, которые принимают гормональные контрацептивы, то есть противозачаточные таблетки. Эти препараты сами по себе достаточно выражено повышают риск образования тромбов, и за счет этого могут происходить закупорка сосудов и ишемические инсульты», — сказал Юрий Андрусов. Семен Прокопенко добавил, что такие последствия приема контрацептивов возникают не у всех. «У некоторых людей есть нарушение свертываемости крови, которое незаметно для человека. Если один из факторов дает сбой, то клинически это никак не проявляется, но при сочетании с контрацептивами может вызвать нарушение мозгового кровообращения», — объяснил специалист. Врачи рекомендовали пройти обследования до того, как начать пить противозачаточные таблетки. «Они без рецепта продаются. Поэтому важно проконсультироваться с гинекологом, кардиологом, неврологом или сосудистым хирургом, который может назначить скрининг на риски приема этих препаратов» — подчеркнул Андрусов. Если есть риски, то прием контрацептивов противопоказан, заключил Прокопенко.
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