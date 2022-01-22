Глава ДНР заявил о присутствии иностранных наемников на границе

Разведка ДНР замечает присутствие боевиков ЧВК на границе Донбасса, заявил Денис Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Поступает информация о присутствии боевиков иностранных частных военных компаний (ЧВК) на границе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире на YouTube-канале «Соловьев Live».

«Официальной информации нет, но скажем тоже — присутствуют. Разведка об этом заявляет, но пока очень осторожно. Скажем так, стопроцентного подтверждения такой информации, то и есть и количественного, у меня нет», — ответил Денис Пушилин, отвечая на вопрос о присутствии наемников иностранных ЧВК на границе Донбасса.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин сообщил о подготовке Киевом военной операции против ДНР и ЛНР. Народная милиция ДНР передала информацию о переброске украинских военных к границам Донбасса.