Аналитик назвал самые популярные аккаунты в социальных сетях

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Во «ВКонтакте» создано более 35 тысяч страниц госорганов Фото:

Аккаунты российских губернаторов являются одними из самых популярных аккаунтов в социальных сетях. Как рассказал URA.RU заместитель генерального директора «Диалог Регионы» Андрей Цепелев, высоких охватов им удалось добиться без рекламы.

«Если 10 лет назад аккаунты в соцсетях имели единицы глав регионов, то сегодня — 82 из 85. В большинстве регионов аккаунт губернатора — самая популярная и активная площадка, которая превосходит по охватам все остальные. И это без оплаченной рекламы, в 99% случаев — органические подписчики, которые подписались сами, потому что им важно получать новости напрямую от губернатора и иметь возможность обратиться к нему», — сказал Андрей Цепелев.

По его словам, взаимодействие глав регионов и различных государственных служб с гражданами выгодно обеим сторонам. «Власти за последние четыре года научились получать от граждан обратную связь в виде вопросов, жалоб в соцсетях, и оперативно реагировать на них. За 2021 год таких обращений обработано более 10 млн. Это делает власть более открытой для людей. Мы изучали опыт других стран и не обнаружили такой системы работы с обращениями ни в одной другой стране. Я думаю, Россия — мировой лидер в этом направлении», — отметил аналитик.

Руководитель корпоративных коммуникаций «ВКонтакте» Сергей Лучин подтвердил информацию о том, что госорганы все чаще выбирают соцсети для общения с людьми. «И, как показывает практика, такой канал взаимодействия эффективен. Пользователям удобно в два клика открыть соцсеть и получить необходимую информацию, обратиться с интересующим вопросом. Сейчас, по нашим данным, во „ВКонтакте“ уже зарегистрировано более 35 тысяч страниц различных госорганов, а в „Одноклассниках“ — более 15 тысяч», — сообщил собеседник агентства.

Ранее директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин рассказал, что одним из быстрых и безопасных способов обращения россиян к органам власти являются социальные сети. Как отметил член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк, официальным аккаунтам различных государственных служб присваивается специальная метка.

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Аккаунты российских губернаторов являются одними из самых популярных аккаунтов в социальных сетях. Как рассказал URA.RU заместитель генерального директора «Диалог Регионы» Андрей Цепелев, высоких охватов им удалось добиться без рекламы. «Если 10 лет назад аккаунты в соцсетях имели единицы глав регионов, то сегодня — 82 из 85. В большинстве регионов аккаунт губернатора — самая популярная и активная площадка, которая превосходит по охватам все остальные. И это без оплаченной рекламы, в 99% случаев — органические подписчики, которые подписались сами, потому что им важно получать новости напрямую от губернатора и иметь возможность обратиться к нему», — сказал Андрей Цепелев. По его словам, взаимодействие глав регионов и различных государственных служб с гражданами выгодно обеим сторонам. «Власти за последние четыре года научились получать от граждан обратную связь в виде вопросов, жалоб в соцсетях, и оперативно реагировать на них. За 2021 год таких обращений обработано более 10 млн. Это делает власть более открытой для людей. Мы изучали опыт других стран и не обнаружили такой системы работы с обращениями ни в одной другой стране. Я думаю, Россия — мировой лидер в этом направлении», — отметил аналитик. Руководитель корпоративных коммуникаций «ВКонтакте» Сергей Лучин подтвердил информацию о том, что госорганы все чаще выбирают соцсети для общения с людьми. «И, как показывает практика, такой канал взаимодействия эффективен. Пользователям удобно в два клика открыть соцсеть и получить необходимую информацию, обратиться с интересующим вопросом. Сейчас, по нашим данным, во „ВКонтакте“ уже зарегистрировано более 35 тысяч страниц различных госорганов, а в „Одноклассниках“ — более 15 тысяч», — сообщил собеседник агентства. Ранее директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Рустам Сагдатулин рассказал, что одним из быстрых и безопасных способов обращения россиян к органам власти являются социальные сети. Как отметил член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк, официальным аккаунтам различных государственных служб присваивается специальная метка.
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